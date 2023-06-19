Образуется ядовитое облако из аммиака: ученый рассказал о последствиях взрыва на заводе "Крымский титан" в Армянске

По словам экспертов, на заводе в оккупированном Крыму работает лишь один цех, производящий азотные удобрения с использованием аммиака. Если одну из емкостей взорвут, будет опасность загрязнения.

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В случае взрыва или другой провокации на заводе "Крымский титан" в оккупированном Крыму может образоваться облако из аммиака. Однако ученые предупреждают, что она достаточно быстро растворится в воздухе, поэтому угроза будет минимальной. Об этом в комментарии Фокусу сказал профессор кафедры экологии Киево-Могилянской академии, эксперт Крымскотатарского ресурсного центра Евгений Хлобыстов.

Он отмечает, что на "Крымском титане" сейчас работает только один цех, который производит азотные удобрения с использованием аммиака.

"Если представить, что одна из емкостей, в которых хранится аммиак, будет взорвана, то наиболее вероятно возникнет опасность загрязнения в пределах одной площадки. Дальше аммиак будет подниматься вверх, потому что он легче воздуха", — объясняет он. Но сразу предупреждает: долговременной опасности это облако не составит, ведь аммиак будет очень быстро перемешиваться с воздухом, концентрация поминутно снижаться. На расстоянии одного километра людям уже ничего не угрожает.

"Таким образом, скорее всего, люди, проживающие в Армянске и Красноперекопске, могут лишь на несколько минут чувствовать запах аммиака в воздухе. Это будет неудобно. В этот момент важно закрыть все окна, не выходить на улицу и пить больше воды", — говорит Евгений Хлобыстов.

Он отмечает, что особой опасности для здоровья местного населения не будет.

"Но работники завода, которые будут непосредственно находиться у места взрыва и у той точки, где произойдет утечка аммиака, могут значительно пострадать", — объясняет эколог.

Ранее партизаны движения "Атеш" предупреждали также о том, что российские оккупанты начали минировать крымский завод, находящийся возле города Армянск.

Больше читайте в материале Фокуса "Химическое облако над ЕС. Российские военные готовятся взорвать завод "Крымский титан".