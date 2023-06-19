"Есть основания для оптимизма": президент ЮАР оценил итоги переговоров с Зеленским и Путиным

Африканская делегация призвала начать переговоры, выступила за освобождение военнопленных и возвращение детей, а также поддержала реализацию гуманитарных инициатив.

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса, возглавлявший делегацию лидеров стран Африки, положительно высказался по поводу результатов своих недавних визитов в Украину и Россию, а также разговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным. На странице руководителя африканской республики сообщили подробности.

В сообщении говорится, что делегация представила план из десяти пунктов, способствующий мирному процессу. Кроме Рамафосы, в миссию вошли президенты Сенегала, Замбии, Коморских островов, а также руководитель правительства Египта и посланцы Уганды и Республики Конго.

Рамафоса рассказал, что Зеленский и Путин договорились по поводу дальнейших шагов переговоров после его визита. Взаимодействие с обеими сторонами и представителями стран Африки будет продолжаться.

"Есть основания для оптимизма по поводу того, что предложения будут рассмотрены", – говорится в сообщении.

Предложения Африканской "мирной" инициативы

Интерес стран Африки заключается во включении призывов к деэскалации боевых действий. Речь идет о безотлагательном начале переговоров, освобождении военнопленных и возвращении детей, а также о поддержке великой гуманитарной миссии.

Представители делегаций подтвердили, что суверенитет государств следует уважать в соответствии с принципами и нормами Устава Организации Объединенных Наций. Они высказались за неотложную необходимость обеспечения безопасности обеих стран.

Напомним, 15 июня, в СМИ публиковали содержание документа с мирными предложениями, прозвучавшими от представителей африканских стран. Кроме прекращения огня, делегация отмечает необходимость проведения переговоров между Кремлем и Западом.