"Є підстави для оптимізму": президент ПАР оцінив підсумки перемовин із Зеленським і Путіним

Африканська делегація закликала почати перемовини, виступила за звільнення військовополонених і повернення дітей, а також підтримала реалізацію гуманітарних ініціатив.

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Президент ПАР Сиріл Рамафоса, який очолював делегацію лідерів країн Африки, позитивно висловився щодо результатів своїх нещодавніх візитів до України та Росії, а також розмов з українським лідером Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним. На сторінці керівника африканської республіки повідомили подробиці.

У повідомленні йдеться про те, що делегація представила план із десяти пунктів, який сприяє мирному процесу. Окрім Рамафоси, до складу місії увійшли президенти Сенегалу, Замбії, Коморських островів, а також керівник уряду Єгипту і посланці Уганди та Республіки Конго.

Рамафоса розповів, що Зеленський та Путін домовилися стосовно подальших кроків перемовин після його візиту. Взаємодія з обома сторонами та представниками країн Африки й надалі триватиме.

"Є підстави для оптимізму щодо того, що пропозиції будуть розглянуті", – йдеться у дописі.

Пропозиції Африканської "мирної" ініціативи

Інтерес країн Африки полягає у включенні закликів до деескалації бойових дій. Йдеться про невідкладний початок перемовин, за звільнення військовополонених і повернення дітей, а також підтримку великої гуманітарної місії.

Представники делегацій підтвердили, що суверенітет держав варто поважати відповідно до принципів та норм Статуту Організації Об'єднаних Націй. Вони висловилися за нагальну необхідність забезпечення безпеки обох країн.

Нагадаємо, 15 червня, у ЗМІ публікували зміст документа із мирними пропозиціями, які пролунали від представників африканських країн. Окрім припинення вогню, делегація наголошує на необхідності проведення перемовин між Кремлем та Заходом.