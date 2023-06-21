"Никаких эмоций": Зеленский лично позвонил директору НАБУ после задержания экс-главы Верховного суда

Президент Украины интересовался происходящим в Верховном Суде. Реакция на задержание Всеволода Князева была "очень ровной и взвешенной" — удивления не было, рассказал директор НАБУ Семен Кривонос.

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Президент Украины Владимир Зеленский звонил главе Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу после задержания на взятке главы Верховного Суда Всеволода Князева в размере $2,7 млн. Об этом Кривонос рассказал в интервью "Укринформу" 21 июня.

Директор НАБУ утверждает, что разговор с главой государства состоялся после задержания Князева и начала обысков в здании Верховного суда.

"Он мне сам позвонил и как руководитель государства поинтересовался, что там происходит в Верховном Суде. Я сообщил президенту, что задержан руководитель судебной ветви власти на получении взятки. Это был весь контекст разговора", — добавил Кривонос.

По его оценке, Зеленский "очень ровно и взвешенно" отнесся к информации о задержании Князева и не удивился.

"Он спросил, в чем там суть. Говорю — получение взятки. Он говорит: "Окей, хорошо". Не было никаких эмоций — ни негативных, ни позитивных, или еще чего-то такого. Это был очень выдержанный разговор", — заявил глава бюро.

Следственные действия у Князева проходили без санкции суда, так как обыски были неотложными, заметил он.

"Князева фактически поймали с поличным, в момент получения неправомерной выгоды… Из материалов, которые мы опубликовали, а это лишь часть, очевидно, что признаки преступления есть. Остальное сейчас – за детективами и прокурорами", — заключил Кривонос.

Напомним, что 31 мая прошло заседание Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда по делу Всеволод Князев. Подозреваемый сказал, что найденные у него во время обысков деньги принадлежат его друзьям.

СМИ 28 мая выяснили, что Всеволод Князев продолжал получать зарплату, будучи в СИЗО. Новым главой Верховного Суда Украины назначили главу Кассационного уголовного суда Станислава Кравченко.