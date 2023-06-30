"Политические преследования": нардеп Алексеев рассказал о подозрении в мошенничестве (видео)

Парламентарий, которого обвинили в мошенничестве, заявил что деньги были получены за двухлетнюю работу адвокатов. По данным следствия, Сергей Алексеев обещал "отмазать" иностранца от экстрадиции за 50 тысяч долларов США.

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В пятницу, 30 июня, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Сергей Алексеев, у которого ночью проводились обыски, прокомментировал ситуацию с трибуны Верховной Рады.

"Вынужден констатировать факт, что в Украину, к сожалению, вернулись политические преследования, которые реализовываются через ГБР и СБУ, которая должна сейчас заниматься российскими агентами, а не врываться ночью к оппозиционным депутатам", – сказал Алексеев.

По его словам, речь идет о деле, которое компания "Алексеев, Боярчуков и партнеры" ведет уже больше двух лет. А ГБР и СБУ использовали гражданина Германии, обвиняемого на родине в торговле наркотиками, который ждет экстрадиции. По мнению нардепа, силовики предложили ему убежище в Украине в обмен на помощь в преследовании Алексеева.

"Хочу подчеркнуть, что средства были получены для моего бывшего партнера, адвоката, у которого как раз в этот день умер отец, и в рамках договора с юридической компанией. Я могу вас уверить, что о взятке даже в обвинении не говорится. Вместо этого мне пытаются инкриминировать мошенничество, что не выдерживает никакой критики, поскольку это была оплата почти 2-летней работы адвокатов", – заявил парламентарий.

Завершая выступление, Алексеев еще раз подчеркнул, что действия силовиков он считает политическим преследованием.

Дело Алексеева: что случилось

Утром 30 июня в ОГПУ сообщили, что народного депутата Украины подозревают в мошенничестве. По информации следствия, он обещал "отмазать" иностранца от экстрадиции взял за это 50 тысяч долларов США.

"Парламентарий "гарантировал" использовать собственные связи в суде, чтобы там отменили решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца", — написали в СБУ.

Депутат попался во время получения 30 тысяч долларов США, ранее он уже получил 20 тысяч.

Также стало известно, что ночью у Сергея Алексеева прошли обыски.

"Сегодня ночью, в лучших традициях НКВДистских троек, у народного депутата Алексеева С.А. сотрудники ГБР и СБУ провели обыски, которые состоялись без постановления суда, с невнятными объяснениями о немедленной необходимости провести следственные действия. Во время обыска были изъяты загранпаспорта, телефоны, деньги. "ЕС" расценивает эти действия как продолжение политических провокаций, направленных на дискредитацию политической силы и запугивание ее представителей и препятствование деятельности народного депутата", — написала сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Она подчеркнула, что ранее силовики с обысками уже побывали у нескольких ее коллег по партии — давили и запугивали.

Напомним, что НАБУ объявило в розыск экс-нардепа от ОПЗЖ Наталью Королевскую. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УКУ (Декларирование недостоверной информации).