"Признаки оскорбления": власти Грузии возмутились из-за просьбы Зеленского отпустить Саакашвили

В провластной политсиле обратили внимание на то, что к отправке Саакашвили в Грузию якобы были причастны конкретные высокопоставленные украинские власти, Киеву и Тбилиси сейчас надо сохранить нормальные отношения.

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Ираклий Кобахидзе, руководитель правящей партии "Грузинская мечта", считает признаками оскорбления просьбу президента Украины Владимира Зеленского отпустить на лечение Михеила Саакашвили. Об этом он заявил на пресс-конференции, информирует 1tv.

Он не поддержал такую просьбу и пренебрежительно прокомментировал обращение руководителя украинского государства. Ираклий Кобахидзе обратил внимание на то, что к отправке Саакашвили в Грузию якобы были причастны конкретные высокопоставленные украинские власти.

"А сегодня, когда та же самая власть требует возвращения Саакашвили в Украину, в этом, конечно, содержатся признаки оскорбления", — заявил политик.

Ираклий Кобахидзе добавил, что не намерен углубляться в эту тему, поскольку власти его страны не планируют конфронтации. Он подчеркнул, что важно сохранить отношения с Украиной, поскольку она находится в состоянии войны.

Критическое состояние Саакашвили и обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленского раскритиковал власти Грузии после публикации новых фото Михеила Саакашвили. По словам руководителя государства, Киев неоднократно призывал Тбилиси передать политика на лечение, где ему окажут необходимую помощь, но это игнорировалось. Сейчас настало время немедленного ответа. С таким же призывом обращались и международные партнеры, но даже это не помогло, поскольку грузинские власти не намерены отпускать бывшего президента.

Саакашвили, у которого есть украинское гражданство, арестовали в Тбилиси осенью 2021 года. С тех пор он находится в тюрьме, а его состояние ухудшилось.

Напомним, 3 июля Министерство иностранных дел Украины заявило, что с послом Грузии проведут "резкий разговор" и будут требовать возвращения в Украину Михеила Саакашвили. Дмитрий Кулеба, руководитель ведомства, отметил, что Тбилиси должен прекратить издевательства и вернуть гражданина Украины.