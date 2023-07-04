"Залог внесли друзья и коллеги": нардеп Алексеев вышел из-под стражи за 2,2 млн гривен

По словам политика, он не признает свою вину и в будущем будет добиваться оправдательного приговора или же вовсе закрытия уголовного дела.

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За народного депутата фракции "Европейская солидарность" Сергея Алексеева внесли залог размером в 2,2 миллиона гривен, что позволило ему не отбывать меру пресечения за решеткой. Об этом пишет издание "Суспiльне" 4 июля.

По словам политика, залог он вносил не самостоятельно, а сделали за него это друзья и коллеги. Это позволило ему не находится под стражей до тех пор, пока расследование продолжается.

"Залог внесли вчера вечером, 3 июля. Залог внесли за меня мои друзья и коллеги, около 18:00. Сразу я не вышел, вышел 4 июля около 13 часов. Дела там нет, говорят лучшие адвокаты. Это исключительно подстава оппозиционного депутата. Дальше мы будем отстаивать: идти либо на оправдательный приговор, либо на закрытие дела", – цитируют журналисты нардепа.

Примечательно, что суд избрал Сергею Алексееву меру пресечения в виде держания под стражей в течении 60 суток с возможностью внесения залога. Изначально прокуроры настаивали на сумме в размере 10 миллионов, однако потом ее значительно уменьшили.

Сам народный депутат фракции "Европейская солидарность" отметил на тот момент, что не располагает такой суммой денег, однако его близкие товарищи попробуют собрать деньги.

К слову, если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества за мошенничество.

Напомним, 30 июня в Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что народный депутат обещал "отмазать" гражданина другой страны от экстрадиции и потребовал с него за эту услугу 50 тысяч долларов.

1 июля появилось сообщение, что нардеп не явился на первое заседание суда. В пресс-службе "Европейской солидарности" заявили, что это произошло из-за того, что нардеп в этот момент находился в Верховной Раде.