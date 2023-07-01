Обыски у нардепа Алексеева: политик не явился на заседание суда, его пришлось перенести

В партии политика утверждают, что нардеп не явился на заседание суда, поскольку в тот момент был на заседании Верховной Рады.

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В субботу, 1 июля Лычаковский районный суд Львова отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в мошенничестве народному депутату от "Евросолидарности" Сергею Алексееву из-за его неявки. Об этом сообщается на сайте органа правосудия.

"В связи с неявкой в судебное заседание подозреваемого следственный судья отложил рассмотрение ходатайства на 03 июля 2023 года в 11 час. 00 мин", – говорится в публикации.

Также отмечается, что 30 июня 2023 года в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения парламентарию, подозреваемому мошенничестве.

Как пояснили "Украинской правде" в пресс-службе "Европейской солидарности", Сергей Алексеев не явился на заседание касательно избрания ему меры пресечения, поскольку находился на заседании Верховной Рады.

"Сегодня в украинском парламенте состоялось пленарное заседание с участием премьер-министра Испании, в котором принимал участие Сергей Алексеев. Присутствовать в сессионном зале Верховной Рады Украины является конституционной обязанностью народного депутата Украины", – заявили в пресс-службе политической силы.

Кроме того, представитель "ЕС" добавил, что суд был предупрежден о невозможности в этот день участия Сергея Алексеева в судебном заседании во Львове, и пообещали, что 3 июля парламентарий обязательно явится в суд.

Дело Алексеева: что произошло

Утром 30 июня в ОГПУ сообщили, что народного депутата Украины подозревают в мошенничестве. По информации следствия, он обещал "отмазать" иностранца от экстрадиции взял за это 50 тысяч долларов США.

"Парламентарий "гарантировал" использовать собственные связи в суде, чтобы там отменили решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца", — написали в СБУ.

Депутат попался во время получения 30 тысяч долларов США, ранее он уже получил 20 тысяч.

В этот же день с трибуны Верховной Рады Алексеев заявил что деньги были получены за двухлетнюю работу адвокатов, а происходящее он считает политическим преследованием.

Напомним, что НАБУ объявило в розыск экс-нардепа от ОПЗЖ Наталью Королевскую. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УКУ (Декларирование недостоверной информации).