"Удивительный человек": у Зеленского рассказали, как Путину получить гарантии безопасности РФ

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк смоделировал вероятные гарантии для РФ и спрогнозировал политическую трансформацию России из-за мятежей внутри страны.

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Скамья подсудимых для автора массовых убийств Владимира Путин — это далеко не единственный аспект гарантий безопасности для России после ее поражения против Украины. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в Twitter отреагировал на заявление диктатора.

Он напомнил главе Кремля, что на его совести тысячи убитых и замученных украинцев. Подоляк обратил внимание на неадекватное мышление Путина, который сначала устраивает кровавые боевые действия, а потом просит гарантий для России.

"Удивительный человек, который затеял масштабную войну и геноцид украинцев, говорит о готовности обсуждать гарантии безопасности Украины за выполнение гарантий безопасности России", — отметил советник руководителя Офиса Президента.

Михаил Подоляк смоделировал вероятные гарантии для РФ. Среди перечисленных — поражение России в войне, выход с территории Украины и возвращение украденного суверенитета, политическая трансформация через мятежи, скамья подсудимых для автора массовых убийств.

"Это же уже аксиома", — добавил Подоляк.

Заявление Путина о гарантиях безопасности для Украины

Глава Кремля Владимир Путин 13 июля прокомментировал итоги саммита НАТО в Вильнюсе и впервые высказался о том, что Украина имеет право гарантировать свою безопасность. Он отметил, что нужно придерживаться международных соглашений, в которых указано, что любая страна имеет право на защиту и реализацию своей безопасности. В таком случае нужно, по словам диктатора, чтобы другие государства не пострадали.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 12 июля в столице Литве заявил, что будущее вступление в Альянс должно быть по-настоящему политическим решением. Он уточнил, что необходимо жить с верой в союзников в войне с РФ, а новосозданный Совет "НАТО-Украина" позволит Киеву на равных правах с другими заседать в нем и созывать при необходимости.