"Имеет право": Путин оценил одобрение гарантий безопасности для Украины (видео)

Российский диктатор подчеркнул, что поставки союзниками оружия не повлияют критически на ситуацию на фронте и назвал впечатляющие "потери" ВСУ на фронте.

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Глава Кремля Владимир Путин впервые высказался о том, что Украина имеет право гарантировать свою безопасность. Видео разговора с диктатором опубликовано в Telegram-канале пропагандистского журналиста Павла Зарубина.

По мнению Путина, нужно придерживаться международных соглашений, в которых указано, что любая страна имеет право на защиту и реализацию своей безопасности. В таком случае нужно, по словам диктатора, чтобы другие государства не пострадали.

"А Украина, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности", — сказал президент РФ.

Он прокомментировал итоги саммита НАТО в Вильнюсе. По его словам, возможное членство Украины в Альянсе создает угрозу для России. Это якобы неэффективный шаг, который ничего не дает.

Российский диктатор подчеркнул, что поставки союзниками оружия не повлияют критически на ситуацию на фронте. По его словам, сейчас украинцы возлагают надежды на поставку ракет достаточно дальнего радиуса действия.

"Ну что, да, они урон наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием этих ракет", — считает диктатор.

Путин снова и назвал цифры якобы уничтоженной техники Вооруженных сил Украины. Подтвердить свои слова доказательствами он не смог.

"Только с 4 июня уничтожено 311 единиц (танков), из них значительная часть, я думаю, 1/3 по меньшей мере — западного производства, в частности "Леопарды", — высказался глава Кремля.

Напомним, 13 июля руководитель Пентагона объяснил, когда Украина вступит в НАТО. Он заявил, что не сомневается в том, что наше государство будет членом Альянса, но это произойдет после войны. По его словам, в дальнейшем будут осуществлены шаги, чтобы обеспечить Киеву набор возможностей для противодействия российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будущее вступление в Альянс должно быть по-настоящему политическим решением. Он уточнил, что не знает, все ли откровенны с ним до конца и все ли правдиво. Он сказал, что необходимо жить с верой в союзников в войне с РФ.