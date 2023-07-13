"Має право": Путін оцінив схвалення гарантій безпеки для України (відео)

Російський диктатор наголосив, що постачання союзниками зброї не вплине критично на ситуацію на фронті та назвав вражаючі "втрати" ЗСУ на фронті.

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Очільник Кремля Володимир Путін вперше висловився про те, що Україна має право гарантувати свою безпеку. Відео розмови з диктатором опубліковано у Telegram-каналі пропагандистського журналіста Павла Зарубіна.

На думку Путіна, потрібно дотримуватися міжнародних угод, в яких вказано, що будь-яка країна має право на захист та реалізацію своєї безпеки. У такому разі потрібно, зі слів диктатора, аби інші держави не постраждали.

"А Україна, звичайно, має право на гарантування своєї безпеки", – сказав президент РФ.

Він прокоментував підсумки саміту НАТО у Вільнюсі. З його слів, можливе членство України в Альянсі створює загрозу для Росії. Це нібито неефективний крок, який нічого не дає.

Російський диктатор наголосив, що постачання союзниками зброї не вплине критично на ситуацію на фронті. З його слів, наразі українці покладають надії на постачання ракет досить дальнього радіусу дії.

"Ну що, так, вони шкоди завдають, але нічого критичного в зоні бойових дій не відбувається з використанням цих ракет", – вважає диктатор.

Путін знову й назвав цифри наче знищеної техніки Збройних сил України. Підтвердити свої слова доказами він не зміг.

"Тільки з 4 червня знищено 311 одиниць (танків), з них значна частина, я думаю, 1/3 щонайменше — західного виробництва, зокрема "Леопарди", – висловився очільник Кремля.

Нагадаємо, 13 липня керівник Пентагону пояснив, коли Україна вступить до НАТО. Він заявив, що не сумнівається у тому, що наша держава буде членом Альянсу, але це відбудеться після війни. З його слів, надалі будуть здійснені кроки, щоб забезпечити Києву набір можливостей для протидії російській агресії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що майбутній вступ до Альянсу має бути по-справжньому політичним рішенням. Він уточнив, що не знає, чи всі відверті з ним до кінця і чи все правдиво, але сказав, що необхідно жити з вірою в союзників у війні з РФ.