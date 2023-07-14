Шойгу и Герасимов уже не имеют поддержки среди российских генералов, — эксперт

По словам Владислава Селезнева, в российском командовании заметно увеличение количества офицеров, которые выражают свое недовольство политическим давлением, вызванным неудовлетворительными результатами на военном фронте.

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Мятеж Пригожина не был организован им самостоятельно, он не имеет для этого соответствующего опыта и навыков. Поэтому в Кремле сейчас наказывают всех тех, кто мог ему в этом помочь.

Об этом в комментарии Фокусу для материала "Путин против армии. Кремль начал зачистку потерявших доверие генералов" рассказал полковник запаса ВСУ, бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев.

По его словам, в российском командовании растет количество недовольных офицеров из-за политического давления, вызванного отсутствием достижений на фронте. Еще одной причиной является прессинг из-за неудачного мятежа Евгения Пригожина.

"Мы наблюдаем определенные тенденции в российском военном обществе, армия не имеет никаких успехов, количество недовольных растет, начинается поиск крайних. На армию сейчас давят политические решения, именно этим можно объяснить такое количество старших офицеров на линии боевого соприкосновения — их задача мотивация войска", — говорит он.

По словам Селезнева, количество недовольных будет увеличиваться и в дальнейшем, ни Шойгу, ни Герасимов не имеют большой поддержки в армии, ведь не могут защитить ее от политического давления Кремля. Закономерно, что чем больших успехов будут достигать Силы обороны Украины, тем больше этот конфликт будет разгораться. И речь даже не идет об освобожденных территориях, достаточно лишь уничтожения тыловых складов, пунктов управления и резервов российской армии.

Больше читайте в материале Фокуса "Путин против армии. Кремль начал зачистку генералов, которые потеряли доверие"