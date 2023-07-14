Первоочередной целью в отеле "Дюна" был генерал Попов, а не ликвидированный Цоков, — эксперт

По словам Дмитрия Снегирева, Путин начал испытывать опасения относительно возможного военного мятежа среди высокопоставленных генералов. Вследствие этого он принял может меры, направленные на подавление возможной угрозы, включая репрессивные действия против некоторых из них.

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Ракетный удар по гостинице "Дюна" в Бердянске, где находился запасной командно-штабной пункт российской армии, мог быть нанесен после контролируемой утечки информации от заинтересованной стороны.

Об этом в комментарии Фокусу для материала "Путин против армии. Кремль начал зачистку потерявших доверие генералов" рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Что касается Цокова, то есть информация, что это была контролируемая утечка информации, его целью была именно ликвидация Попова. Из-за того, что это не удалось сделать, его решили отстранить. Я думаю, в будущем стоит ждать дальнейшей компрометации Попова, вплоть до уголовного преследования", — говорит он Фокусу.

Эксперт отмечает, что российский президент Владимир Путин начал бояться настоящего военного мятежа среди генералов, то дал начало репрессиям против них.

"Путин боится военной оппозиции, поэтому сыграл на опережение, чтобы не появились новые генералы Рохлин или Лебедь. Ситуация с ликвидацией Цокова и отстранением Попова указывают на момент кадровых чисток и репрессий. Кремль пытается избавиться от офицеров с большими звездами на погонах. До сих пор неизвестна судьба Суровикина, он даже не появился на день рождения к своей дочери", — добавляет Снегирев.

Больше читайте в материале Фокуса "Путин против армии. Кремль начал зачистку генералов, которые потеряли доверие"