Верховная Рада официально перенесла даты 3 популярных украинских праздников: подробности

По информации от народного депутата, цель проекта в том, чтобы окончательно покончить с российским наследием

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Верховная Рада Украины поддержала изменения дат некоторых праздников в стране. Теперь граждане будут отмечать Рождество и еще два известных праздника по-новому. Об этом написал народный депутат парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале 14 июля.

По его словам, целью законопроекта "О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины" (законопроект № 9431) является полный отказ от российского наследия. За это решение проголосовал 241 народный депутат.

Новые даты праздников: что изменилось

Рождество: если раньше украинцы в большинстве своем отмечали его 7 января, то теперь дата изменилась на 25 декабря.

День украинской государственности: 15 июля вместо 28 июля. В эту дату чтится память выдающегося державотворца святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого.

День защитников и защитниц: несколько лет Украина отмечала этот праздник 14 октября, однако по новому закону дата переносится на 1 октября. Связано с украинскими военными традициями чествования Дня Покрова Пресвятой Богородицы, отметил нардеп.

"Этот закон будет подписан после 28 июля, поэтому еще в этом месяце День Украинской Государственности будет 28 июля", — говорится в сообщении.

Напомним, 28 июня президент Владимир Зеленский внес законопроект, который предусматривает перенос некоторых украинских праздников. Цель все та же — отказаться от российского наследия, которое преследовало украинцев все эти годы.

30 мая сообщалось, что Верховная Рада поддержала законопроект, который касался увеличения отпуска для украинских военных, а также возвращения доплат для ВСУ.