Рождество по-новому: Зеленский предлагает перенести даты украинских праздников

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что перенесение даты празднования Рождества связано с тем, чтобы отказаться от российского наследия.

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект с предложением изменить дату празднования Рождества и еще двух праздников в Украине. Об этом сообщается в соответствующем законопроекте, который глава государства государства внес в Раду 28 июня.

В проекте "Закона о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины" №9431 указано, что целью законопроекта является отказ от российского наследия, которым навязывалось празднование Рождества Христова 7 января, и установление даты празднования 25 декабря.

Соответственно, президент Украины также предлагает изменить даты празднования Дня Украинской Государственности с 28 июля на 15 июля, и изменить дату празднования дня чествования памяти святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого, и Дня защитников и защитниц Украины с 14 октября на 1 октября.

В пояснительной записке к документу отмечено, что большинство православных христиан в мире празднуют Рождество Христово 25 декабря.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, большинство населения изменило свое отношение ко многим праздникам. Согласно данным опроса Киевского международного института социологии на начало марта 2023 года, самыми любимыми праздниками украинцев стали традиционные церковные праздники Пасха (около 70%) и Рождество Христово (около 69%).

Также напомним, в январе Фокус опубликовал материал с исследованием отношения украинцев к дате празднования Рождества Христова.