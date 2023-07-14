Украинцы разрушили миф о мощи и непобедимости России, — Ермак (видео)

Сопротивление украинского народа повлияло на весь мир, а Украина уже много раз доказала, что способна реализовать то, что казалось невозможным.

Related video

Украинский народ разрушил миф о непобедимости и силе России, который давно Кремль распространял в мире. Об этом Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины, сообщил в интервью ABC News.

На прошлой неделе Украина отметила выдающуюся дату, достигнув 500 дней боевых действий между суверенной нацией и Россией. Сопротивление украинского народа повлияло на весь мир.

"Украинцы за эти 500 дней показали миру, что добро в конце концов — я в этом уверен — победит", — отметил Ермак.

Он отметил, что миф о мощи и непобедимости России был разрушен. Теперь мир не воспринимает РФ, как мощную силу.

"Мы разрушили этот миф о какой-то очень сильной армии России", — заявил Ермак.

Ермак оценил и поддержку со стороны США. По его словам, Украина много раз показывает, что невозможное — возможно.

"Я никогда не устаю говорить: "Большое спасибо... Мы не просто партнеры; мы друзья; мы братья и сестры", — добавил он.

Прокомментировал он и заговор в России, который пытался организовать лидер так называемой ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Несмотря на неудачную попытку, все же последствия для кремлевской верхушки есть. По словам Ермака, события, которые произошли в России, показывают, что глава Кремля Владимир Путин слаб и его режим уже не является таким, как это было раньше.

Напомним, 12 июля Андрей Ермак прокомментировал итоги саммита НАТО в Вильнюсе. Он заявил, что мероприятие демонстрирует веру партнеров в победу Киева. Ермак считает, что от гарантий безопасности для Украины зависит ситуация с безопасностью в Европе. По его мнению, главное, чтобы эти гарантии действовали до нашего членства в НАТО и не давали России возможностей повторить агрессию.