После взрыва на Крымском мосту Россия готовит волну ракетных ударов по Украине, — эксперт

По словам Павла Лакийчука, оккупанты всегда заранее планируют свои атаки, после чего придумывают новые версии того, почему они пошли на такой шаг.

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Россия может использовать факт взрыва на так называемом крымском мосту, чтобы оправдать свои дальнейшие действия. Но подготовка к массированным ракетным ударам занимает минимум неделю. Об этом в комментарии Фокусу для материала "Взрыв на Крымском мосту. Какими будут последствия повреждения логистической артерии россиян" рассказал руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук.

"Когда после предыдущего "хлопка" в севастопольской бухте через несколько часов начался ракетный налет на Киев и другие города Украины, россияне сказали, что это их "ответ на украинские действия". Но это ложь, потому что подобные операции готовятся долго — минимум неделю. Поэтому это была попытка оправдать свои действия: в случае отсутствия атаки на бухту ракетная атака все равно состоялась бы. Если они какое-то преступление совершат на Запорожской АЭС или где-то в другом месте, они будут пытаться объяснить его ответом Украине. Но прямой связи это не имеет", — объясняет он.

Напомним, в ночь на 17 июля на так называемом крымском мосту прогремели мощные взрывы, в результате которых были заметны серьезные повреждения.

Больше читайте в материале Фокуса "Взрыв на Крымском мосту. Какими будут последствия повреждения логистической артерии россиян".