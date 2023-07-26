РФ вышла из "зерновой сделки" и пытается финансировать свой ВПК за счет Африки, — Кулеба

По словам главы МИД, целью выхода РФ из Черноморской зерновой инициативы является усиление глобального продовольственного кризиса и экспорт собственного зерна.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 25 июля в интервью телеканалу "FRANCE 24" осудил недавние удары России по украинским портам Черного моря после выхода Москвы из Черноморской зерновой инициативы.

"Цель России — спровоцировать усиление глобального продовольственного кризиса, беспрепятственно экспортировать собственное зерно и заработать как можно больше денег", — сказал Кулеба.

Он добавил: "Россия будет набивать свои карманы, чтобы финансировать (свою — ред.) военную машину за счет Африки".

Дмитрий Кулеба сказал, что недавние российские удары по украинскому порту Рени, на границе с членом НАТО Румынией, являются для президента России Владимира Путина способом "проверить реакцию НАТО".

"НАТО должно твердо и решительно реагировать на это", — заявил он и подтвердил, что "российские корабли, где бы они ни находились в Черном море, становятся законными целями" в ответ на собственное предупреждение Москвы о том, что гражданские суда, направляющиеся в украинские порты, теперь станут целями.

Украинский дипломат пообещал, что Киев продолжит попытки возродить Черноморскую зерновую инициативу. Если это невозможно — необходимо создать альтернативный морской путь для экспорта украинского зерна, а также обеспечить экспорт в Европу.

Напомним, в МВФ озвучили последствия выхода России из "зерновой сделки". Черноморская зерновая инициатива сыграла "очень важную роль" в обеспечении достаточных поставок зерна из Украины. Так, удалось экспортировать около 33 тонн по морю.

Кроме того, журналисты писали, что Россия может перекрыть альтернативные зерновые маршруты Украины. По данным издания NYT, судоходным компаниям становится все сложнее найти способ доставить украинское зерно на мировые рынки.