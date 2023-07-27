Новые угрозы от Путина: к ядерному удару добавили угрозу боевых действий на территории ЕС

Фактор присутствия ЧВК "Вагнер" на границе с ЕС является своеобразным гибридным средством психологического давления. Под страхом войны в Европе Запад хотят принудить к переговорам.

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Нагнетание ситуации вокруг возможного вторжения наемников ЧВК "Вагнер" в Польшу напоминает мощную информационно-психологическую спецоперацию. Об этом в комментарии Фокусу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Фактор присутствия ЧВК "Вагнер" на границе с ЕС является своеобразным гибридным средством психологического давления. Они хотят принудить Запад к переговорам под страхом войны в Европе. Некоторые западные политики боятся такого развития сценария, именно на них направлено это ИПСО — почувствовать состояние, настроения, мысли. Если предварительно Караганов пугал ядерным ударом, то теперь хорошо подготовлены штурмовые отряды", — говорит он Фокусу.

По словам Фесенко, некоторые российские комментаторы и обозреватели предполагают, что угроза нападения на Польшу является своеобразной фишкой избирательной кампании Путина на выборах президента в 2024 году.

По словам эксперта, ЧВК "Вагнер" не имеет никакого юридического отношения ни к Беларуси, ни к РФ, фактически является незаконной криминальной группировкой, которая может вторгнуться на территорию членов НАТО. То есть, известная пятая статья устава Альянса здесь не может быть применена. Все эти проблемы должны решать самостоятельно Польша и страны Балтии, если речь идет о Сувальском коридоре.

Ранее Фокус писал, что "Путин идет против НАТО: Москва начала готовить Лукашенко к войне с Альянсом".

Напомним, что в Кремле всерьез считают, что в будущем не избежать прямой эскалации с НАТО. Путин и Лукашенко обсуждали вопрос противодействия Альянсу, ведь Беларусь выступает на первом рубеже обороны так называемого "Союзного государства".