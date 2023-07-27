Нові погрози від Путіна: до ядерного удару додали загрозу бойових дій на території ЄС

Фактор присутності ПВК "Вагнер" на кордоні з ЄС є своєрідним гібридним засобом психологічного тиску. Під страхом війни в Європі Захід хочуть змусити до переговорів.

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Нагнітання ситуації довкола можливого вторгнення найманців ПВК "Вагнер" до Польщі нагадує потужну інформаційно-психологічну спецоперацію. Про це в коментарі Фокусу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Фактор присутності ПВК "Вагнер" на кордоні з ЄС є своєрідним гібридним засобом психологічного тиску. Вони хочуть змусити Захід до переговорів під страхом війни в Європі. Деякі західні політики бояться такого розвитку сценарію, саме на них направлено це ІПСО – відчути стан, настрої, думки. Якщо попередньо Караганов лякав ядерним ударом, то тепер добре підготовлені штурмові загони", — говорить він Фокусу.

За словами Фесенка, деякі російські коментатори і оглядачі припускають, що погроза нападу на Польщу є своєрідною фішкою виборчої кампанії Путіна на виборах президента в 2024 році.

Зі слів експерта, ПВК "Вагнер" не має жодного юридичного відношення ні до Білорусі, ні до РФ, фактично є незаконним кримінальним угрупуванням, що може вторгнутися на територію членів НАТО. Тобто, відому пʼяту статтю статуту Альянсу тут не може бути застосовано. Всі ці проблеми мають вирішувати самостійно Польща і країни Балтії, якщо мова йде про Сувальський коридор.

Раніше Фокус писав, що "Путін іде проти НАТО: Москва почала підготовлювати Лукашенка до війни з Альянсом".

Нагадаємо, що в Кремлі серйозно вважають, що в майбутньому не уникнути прямої ескалації з НАТО. Путін та Лукашенко обговорювали питання протидії Альянсу, адже Білорусь виступає на першому рубежу оборони так званої "Союзної держави".