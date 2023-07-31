Уехавший из Украины полгода назад нардеп Холодов решил сложить мандат, — Стефанчук (документ)

Как заявил народный избранник Ярослав Железняк, временно в парламенте будет 402 депутата, пока не зайдут следующие депутаты по списку от "Слуги народа".

Related video

Народный депутат от "Слуги народа" Украины Андрей Холодов написал заявление о том, чтобы сложить мандат. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в Facebook.

"В Верховную Раду поступило заявление от народного депутата Украины Холодова А.И. о сложении полномочий народного депутата Украины", — написал Стефанчук.

Он также отметил, что заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

Заявление Андрея Холодова

Как заявил народный депутат Украины Ярослав Железняк, временно в парламенте будет 402 депутата, пока не зайдут следующие депутаты по списку от "Слуги народа". Затем их снова будет 404.

Напомним, что журналисты программы "Схемы" 28 июля сообщили, что Андрей Холодов в январе 2023 года уехал из Украины и с тех пор не возвращался. Предположительно, он может жить в своем имении на Кипре или в Вене, где его супруга строит бизнес в бьюти индустрии.

По информации СМИ, последний раз Холодов был в Украине 21 января 2023 года. Утром того дня он на автомобиле Mercedes GLS 450 пересек границу через пункт пропуска "Порубное" в Черновецкой области. До этого нардеп выезжал за границу 17 декабря, а затем вернулся 11 января и пробыл в Украине 10 дней.