Строит бизнес за границей: нардеп уже полгода не появляется в Украине, - расследование (фото)

Журналисты выяснили, что нардеп СН Андрей Холодов уехал из страны в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Предположительно, он может жить в своем имении на Кипре или в Вене, где его супруга строит бизнес в бьюти индустрии.

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Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Холодов в январе 2023 года уехал из Украины и с тех пор не возвращался. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы".

По информации СМИ, последний раз Холодов был в Украине 21 января 2023 года. Утром того дня он на автомобиле Mercedes GLS 450 пересек границу через пункт пропуска "Порубное" в Черновецкой области. До этого нардеп выезжал за границу 17 декабря, а затем вернулся 11 января и пробыл в Украине 10 дней.

С тех пор как Холодов покинул Украину 23 января, он полгода не посещает заседания Верховной Рады.

Журналисты сообщают, что у нардепа на Кипре есть имение, где он может проживать вместе с семьей. Кроме того, по информации СМИ, супруга Холодова в конце декабря 2022 года приобрела долю в салоне красоты LA SALUTE Sport&Beauty в Вене. Журналисты отмечают, что жена нардепа является кумой Оксаны Марченко – супруги соучредителя запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука. В Вене она также владеет салоном свадебных и вечерних платьев на улице Вальфишгассе в центре города.

Семейное имение Андрея Холодова на Кипре Фото: Схемы

На вопрос журналистов о том, где находится Холодов, первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко ответить не смог. В Аппарате Верховной Рады также отметили, что "в 2023 году отпуска народному депутату Украины не предоставляли, командировки за границу не оформляли. Начиная с 21 января какие-либо выплаты ему не производились".

Салон красоты супруги нардепа Холодова в Вене

Напомним, после громкого скандала со служебной командировкой нардепа ВР Юрия Аристова в Вильнюс, под предлогом которой народный избранник вместе с семьей отправился на элитный отдых на Мальдивы, в Офисе президента планировали взять под контроль выезд депутатов и чиновников за границу во время военного положения.

Нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко сообщал 26 июля, что якобы пограничникам разослали указания о том, что они должны задерживать на границу госслужащих или депутатов, пытающихся выехать из страны, и ждать указания по каждому из них от Офиса президента.

А 28 июля нардеп утверждал, что всем народным избранникам отменили командировки, а новые — не подписывают. При этом официальных подтверждений своим словам Гончаренко предоставить не смог. В Госпограничной службе Украины при этом отметили, что норма по пропуску через границу для депутатов и чиновников не менялась.