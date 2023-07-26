Депутатов и чиновников не выпустят: в ОП взяли под контроль госграницу Украины, — нардеп

По информации нардепа Гончаренко, пограничники будут задерживать каждого чиновника и депутата, кто будет пытаться выехать за границу, и ждать разрешения от ОП. У Зеленского эту информацию не комментировали.

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После скандала с нардепом Юрием Аристовым, который под предлогом рабочей поездки в Литву полетел отдыхать на Мальдивы, в Офисе президента Украины, вероятно, решили взять ситуацию под личный контроль. По словам народного депутата от фракции "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко, окончательное решения о выезде чиновников и депутатов за границу во время военного положения будут принимать у президента в телефонном режиме. Об этом нардеп сообщил у себя в Telegram.

Политик отметил, что пограничным службам разослали указание о запрете на свободный выезд за границу всех чиновников и депутатов. Каждого, кто будет пытаться покинуть Украину во время войны, будут останавливать и ожидать решения из Офиса президента.

"По сути теперь Андрей Ермак лично в телефонном режиме разрешает или блокирует выезд чиновников и депутатов", — отметил Гончаренко.

Политик добавил, что решение не самое лучшее, ведь во время военных действий в Украине у главы Офиса президента есть более важные дела, помимо того, чтобы в телефонном режиме решать, кто из чиновников и депутатов может отправиться в очередную заграничную командировку.

Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

"Произведите процедуру разрешения выезда за границу. Наказывайте тех, кто нарушает. Но государство не может работать по телефону", — резюмировал Гончаренко.

На момент публикации материала официальных комментариев Офиса президента не было.

Напомним, 25 июля стало известно, что заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Аристов в начале июля отправился в рабочую командировку в Литву на встречу с коллегами. В Вильнюсе он законно пробыл три дня. А затем дистанционно открыл больничный в Киеве и полетел вместе с супругой и детьми отдыхать на Мальдивы. Аристова заметили в Waldorf Astoria Maldives, пятизвездочном комплексе со 119 виллами, стоимость за одну ночь в которых варьируется в пределах 100-323 тысяч гривен.

26 июля в ГБР совместно с СБУ сообщили о начале расследования относительно законности выезда Аристова на отдых во время вооруженной агрессии РФ против Украины. Генеральный прокурор Украины по материалам ГБР и информации в СМИ открыл уголовное производство по внесению ложных сведений в документы для выезда за границу.

Фокус писал 26 июля, что нардеп Юрий Аристов может попасть в армию после сложения депутатских полномочий. Политик подал в Верховную Раду соответствующее заявление 25 июля.