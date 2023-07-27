Решение обсуждается: у Зеленского ограничат депутатам и чиновникам выезд за границу, — СМИ

В Офисе президента обсуждаются возможные шаги, пишут журналисты. В Государственной пограничной службе пока действуют прежние правила.

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В Офисе президента продолжают обсуждать возможность ограничения выезда за границу для депутатов и чиновников. Об этом сообщают в "РБК-Украина" со ссылкой на источник в ОП.

"Судя по проблемам, которые уже возникли с выездом чиновников за границу, вы видите, что решение обсуждается", — цитируют в издании своего собеседник в Офисе президента.

По информации СМИ, в Государственной пограничной службе Украины отмечают, что пока правила пересечения границы для депутатов и чиновников прежние.

"Меры пограничного контроля проходят в соответствии с нормами действующего законодательства, в том числе и правилами, установленными на период действия военного положения и отраженными в Постановлении КМУ №57", — отмечает спикер ГНСУ Андрей Демченко.

Напомним, после громкого скандала с нардепом Верховной Рады, заместителя главы Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Юрием Аристовым, который под предлогом рабочей поездки в Вильнюс отправился на отдых на Мальдивы, в Офисе президента решили взять под контроль вопрос выезда за границу во время действия военного положения.

26 июля нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что якобы пограничникам разослали указания останавливать чиновников и депутатов, которые пытаются покинуть Украину, и ожидать конкретных решений по каждому в телефонном режиме. В ОП официально эту информацию не комментировали.

Фокус писал, что нардепа Юрия Аристова, подавшего заявление о сложении депутатских полномочий, в июле заметили в 5-ти звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives на частном острове Итафуши на Мальдивах. Одна ночь в отеле на двоих там стоит от 100 тысяч гривен за виллу на пляже с бассейном и двуспальной кроватью и до 323 тысяч гривен за виллу с двумя спальнями и бассейном.

Аристов не единственный нардеп ВР, оказавшийся в центре скандала из-за выезда за границу на отдых в разгар войны. Исключенный из фракции "Слуга народа" Николай Тищенко в январе почти месяц провел в заграничной командировке в Таиланде и Вьетнаме, объясняя поездку "встречей с украинской общиной".