Рішення обговорюється: у Зеленського обмежать депутатам і чиновникам виїзд за кордон, — ЗМІ

В Офісі президента обговорюють можливі кроки, пишуть журналісти. У Державній прикордонній службі поки що діють колишні правила.

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В Офісі президента продовжують обговорювати можливість обмеження виїзду за кордон для депутатів і чиновників. Про це повідомляють в "РБК-Україна" з посиланням на джерело в ОП.

"Судячи з проблем, які вже виникли з виїздом чиновників за кордон, ви бачите, що рішення обговорюється", — цитують у виданні свого співрозмовника в Офісі президента.

За інформацією ЗМІ, у Державній прикордонній службі України зазначають, що наразі правила перетину кордону для депутатів і чиновників колишні.

"Заходи прикордонного контролю відбуваються згідно з нормами чинного законодавства, зокрема й правилами, встановленими на період дії воєнного стану та відображеними в Постанові КМУ №57", — зазначає речник ДПСУ Андрій Демченко.

Нагадаємо, після гучного скандалу з нардепом Верховної Ради, заступником голови Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Юрієм Арістовим, який під приводом робочої поїздки до Вільнюса вирушив на відпочинок на Мальдіви, в Офісі президента вирішили взяти під контроль питання виїзду за кордон під час дії воєнного стану.

26 липня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що нібито прикордонникам розіслали вказівки зупиняти чиновників і депутатів, які намагаються залишити Україну, та очікувати конкретних рішень щодо кожного в телефонному режимі. В ОП офіційно цієї інформації не коментували.

Фокус писав, що нардепа Юрія Арістова, який подав заяву про складення депутатських повноважень, у липні помітили в 5-ти зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на приватному острові Ітафуші на Мальдівах. Одна ніч у готелі на двох там коштує від 100 тисяч гривень за віллу на пляжі з басейном і двоспальним ліжком і до 323 тисяч гривень за віллу з двома спальнями і басейном.

Арістов не єдиний нардеп ВР, який опинився в центрі скандалу через виїзд за кордон на відпочинок у розпал війни. Виключений із фракції "Слуга народу" Микола Тищенко в січні майже місяць провів у закордонному відрядженні в Таїланді та В'єтнамі, пояснюючи поїздку "зустріччю з українською громадою".