Всеобщая мобилизация: эксперт рассказал, как влияют на ход кампании проверки ТЦК

Мобилизация позволит провести ротацию, восстановить кадры подразделений и, вероятно, провести демобилизацию призванных по мобилизации не кадровых военных.

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Изменения в руководстве областных или районных ТЦК не будут иметь влияния на ход проведения мобилизационной кампании. Система настроена таким образом, что может работать и без нескольких человек. Об этом в комментарии Фокусу рассказал полковник ВСУ, бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев.

"Любые изменения и проверки в ТЦК не повлияют на ход мобилизационной кампании, это система, которая выстроена и работает. Поэтому не стоит переживать о срыве мобилизации. Очевидно, что сейчас активизировались процессы отправки в войска после продления мобилизации, поэтому такие разговоры будут продолжаться", — говорит Фокусу Селезнев.

Он напомнит, о кейсе одесского полковника Борисова, который показал, что проверки не всегда дают необходимый результат. Тогда проверка одиозного военкома ничего не обнаружила, только после общественного резонанса и журналистской работы он был отстранен. Вместе с тем, вызывает дискуссии вопрос того, кто именно проводит эти проверки ТЦК. Сейчас в Украине не функционируют институты военных прокуроров и соответствующих судебных инстанций.

"В структуре Минобороны есть военная служба правопорядка, которая проводит эти проверки. Возможно привлекают контрразведку Службы безопасности Украины, но у меня нет сведений об этом", — говорит собеседник.

Напомним, Фокус рассказывал, каких мужчин во время мобилизации могут отправить на фронт в августе и что ждет военнообязанных без боевого опыта. В частности, мобилизовать могут каждого — как годного, так и ограниченно годного по состоянию здоровья.

Больше читайте в материале Фокуса"Проверки военкоматов и тотальная мобилизация. Как остановить дискредитацию армии из-за действий ТЦК".