Мобилизация в августе: кого отправят на фронт и что ждет с мужчин без боевого опыта

По словам представителя Полтавского областного ТЦК Романа Истомина, обучение для мужчин без опыта длится не менее одного месяца, а если у них есть особая специальность, то оно может занять и более длительный срок.

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В условиях военного положения в Украине продолжается всеобщая мобилизация. В августе мобилизуют всех — как годных, так и ограниченно годных по состоянию здоровья. Об этом рассказал представитель Полтавского областного территориального центра комплектования (ТЦК) Роман Истомин изданию Leopolis. News.

Какие специальности нужны в армии

По словам Истомина, в армии нужны специалисты по всем военным направлениям:

пехота;

танкисты;

артиллеристы;

летчики;

десантники.

Кого берут в армию и как проходит подготовка к ведению боевых действий

Как рассказал Истомин, лица, которые уже служили, направляются в пункты постоянной дислокации воинских частей, где проходят 3-4 недели боевого слаживания. А тех, кто не имеет военного опыта и давно не проходил службу, отправляют в учебные центры.

Обучение для мужчин без опыта длится не менее одного месяца. Если у них есть особая специальность, кроме стрелка, обучение может занимать больше времени.

Что изменилось с 1 августа

С 1 августа мобилизация будет продолжаться, выдача повесток военнообязанным будет продолжена.

Также вступает в силу закон, позволяющий военнослужащим срочной службы добровольно стать мобилизованными. Это касается лиц, срок службы которых истек в период действия военного положения, но служба была продлена сверх установленных сроков, и они прослужили не менее шести месяцев в период военного положения.

Кроме того, был Расширен перечень сфер, в которых могут быть забронированы работники для прохождения военной службы.

Изменения затронули также предоставление отсрочки от службы для лиц, ухаживающих за родственниками. Отсрочка будет предоставляться только в случае, если в семье военнообязанного нет других лиц, способных обеспечить уход за человеком с инвалидностью.

Ранее Фокус публиковал полный перечень изменений в порядке прохождения воинской службы