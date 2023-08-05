Штрафы за громкую езду: нардеп Железняк объяснил, как будут наказывать нарушителей

Водителей, которые управляют слишком шумными транспортными средствами, будут наказывать штрафами и даже лишать прав.

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Народный депутат Ярослав Железняк сообщил о законопроекте, который предлагает установить наказание за слишком шумную езду в пределах населенных пунктов. Об этом говорится в заметке в Telegram-канале нардепа.

По словам Железняка, 4 августа на рассмотрение Верховной Рады поступил проект закона, который внесет определенные изменения в ряд законодательных актов. Если положения законопроекта утвердят без изменений, то украинцев, которые шумно ездят в собственном транспорте, будут наказывать следующим образом:

первое нарушение — 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. грн);

второе нарушение — 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. грн) и/или лишение прав на вождение на срок от 3 до 6 месяцев.

Также нардеп решил узнать мнение граждан относительно такого предложения. Подавляющее большинство — более 80% — по состоянию на утро 5 августа поддерживают наказание.

Штраф за слишком шумную езду — опрос в канале Железняка Фото: Telegram/Ярослав Железняк

На веб-портале парламента есть карточка законопроекта. Указано, что идея новации принадлежит главе фракции партии "Слуга народа" Давиду Арахамии. В списке инициаторов, кроме него, еще 21 человек.

Карточка законопроекта №9564 от 4 августа 2023 года Фото: Официальный вебпортал парламента Украины

Законопроект №9564 от 4 августа 2023 года вносит изменения в три закона: в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в Закон Украины "О дорожном движении", в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения". В тексте указан размер штрафов и предлагают лишать прав.

Какие штрафы за шумные машины Фото: Официальный вебпортал парламента Украины

Отметим, в Украине допустимый уровень шума в пределах территорий населенных пунктов определяется следующими актами: Законом Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" и Государственными санитарными нормами допустимых уровней шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки. Если взглянуть в санитарные нормы, то там указано, что возле жилых домов и зон отдыха уровень шума не должен превышать 60-70 дБ.

Какой допустимый уровень шума в населенных пунктах Фото: Официальный вебпортал парламента Украины

Также в сети можно найти инфографику уровней шума, который производят различные источники: машины создают шум на уровне 70 дБ, мотоциклы — на уровне 100 дБ.

Уровень шума в населенных пунктах (в дБ) Фото: dreamdim

Напоминаем, эксперты Фокуса проанализировали закон, который усиливает ответственность военных за непослушание командирам. По словам юриста Владимира Рысенко, граждане могут попытаться обжаловать приговоры в Европейском суде по правам человека.

В то же время 28 июля стало известно о приговоре, который получил военный ВСУ из Черновицкой области. Согласно решению Верховного Суда, он отсидит пять лет из-за того, что не выполнил приказ командира.