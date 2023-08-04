Закон об ужесточении наказания военнослужащих: солдатам тюремные сроки, предателям — попустительство

Как отмечает юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко, на сегодня единственная возможность изменить решение — это подавать жалобу в Европейский суд по правам человека против Украины. Или ждать амнистии.

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После принятия закона 8271 об усилении уголовной ответственности военнослужащих в декабре 2022 года 99% обвиняемых в совершении военных преступлений, а речь идет о самовольном оставлении воинской части, места службы и поля боя, дезертирстве, отказе действовать оружием, неповиновении и невыполнении боевых задач, получают реальные сроки заключения. Об этом в комментарии Фокусу для материала "Закон штабных офицеров: почему военных за дезертирство наказывают строже, чем государственных изменников" рассказал юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко.

Ранее в 90% применялось условное наказание. Часто речь шла о менее двух лет лишения свободы, которые заменялись двумя годами дисциплинарного батальона, или наказание с применением испытательного срока 3-5 лет лишения свободы.

Рысенко отмечает, что наказание за военные преступления на самом деле суровые, ведь даже за государственную измену можно применять меньше минимума. Известны случаи, когда за преступление по ст. 111, которое предусматривает наказание в виде 12 лет, назначают пять, если суд решил, что 5 лет достаточно для исправления этого лица.

"Закон 8271 требует изменений — судьям важно вернуть возможность оценивать дела со всеми обстоятельствами, смягчая или ухудшая положение для обвиняемого. Поскольку, он подрывает справедливость и противоречит интересам государства", — отмечает эксперт.

Как вариант — возвращать предыдущую редакцию, которая не была также очень мягкой, она была достаточной для совершения уголовного преступления, но суд мог принимать в ее пределах адекватные и дифференцированные решения — разные, в зависимости от обстоятельств дела, особенно, когда военнослужащие признают свою вину и готовы продолжать службу.

Что же касается нынешних приговоров, то их можно обжаловать в судах высших инстанций, хотя Верховный Суд уже поддержал политику Генштаба ВСУ относительно наказания военнослужащего. После этого единственная возможность изменить решение — подавать жалобу в Европейский суд по правам человека против Украины, но рассмотрение может затянуться на годы. Или ждать амнистии — вероятно такой вариант будет возможен после победы Украины или с окончанием действия военного положения.

Больше читайте в материале Фокуса "Закон штабных офицеров: почему военных за дезертирство наказывают строже, чем государственных изменников".