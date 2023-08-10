Депутат горсовета на Львовщине и сын нардепки от СН выехал из Украины и сложил полномочия

Дмитрия Копанчука избрали в Рудковский городской совет от партии "Слуга народа". По информации журналистов, депутат покинул Украину еще в январе 2023 года под предлогом сопровождения отца с инвалидностью, однако тот в следующем месяце вернулся в страну.

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22-летний депутат местного городского совета населенного пункта Рудки во Львовской области Дмитрий Копанчук уехал из страны и сложил полномочия. Об этом пишет издание NGL.media.

Сообщается, что Копанчук является сыном народного депутата от "Слуги народа" Елены Копанчук. Об увольнении Дмитрия сообщил секретарь Львовской областной организации партии "Слуга народа" Орест Сивенький.

Ответ журналистам от партии СН Фото: NGL.media

Издание пишет, что в Рудковском городском совете также подтвердили факт получения заявления от Дмитрия Копанчука о том, что он хочет сложить полномочия. Это заявление хотят рассмотреть 7 сентября на следующем заседании депутатов.

По словам журналистов, документ Копанчука был отправлен по "Новой почте". Однако отправителем указан не сам 22-летний депутат, а помощник адвоката в хмельницком АО "Копанчук и партнеры" Артем Костюченко. Соучредителем этого агентства является отец Дмитрия – Владимир Копанчук.

Костюченко подтвердил журналистам, что именно он послал заявление.

Также издание отметило, что Дмитрий Копанчук более 7 месяцев не посещал здание городского совета города Рудков. Как оказалось, он еще 1 января уехал из Украины. Он сопровождал своего отца, у которого установлена II группа инвалидности. Примечательно, что в феврале Владимир Копанчук вернулся в Украину, но уже без сына.

Издание отметило, что народный депутат Елена Копанчук не прокомментировала выезд сына за границу.

Елена Копанчук

Напомним, что 9 августа полиция Закарпатской области сообщила, что подозреваемый в коррупции мэр Рахова Виктор Медведь сбежал из Украины. Он выписал себе официальную поездку в Румынию на три дня. Уехал еще в июне, но до сих пор не вернулся.