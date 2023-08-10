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Політика

Депутат міськради на Львівщині та син нардепки від СН виїхав з України і склав повноваження

Дмитро Копанчук, фото
Фото: Instagram | Дмитро Копанчук

Дмитра Копанчука обрали до Рудківської міської ради від партії "Слуга народу". За інформацією журналістів, депутат покинув Україну ще в січні 2023 року під приводом супроводу батька з інвалідністю, однак той наступного місяця повернувся в країну.

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22-річний депутат місцевої міської ради населеного пункту Рудки у Львівській області Дмитро Копанчук виїхав із країни і склав повноваження. Про це пише видання NGL.media.

Повідомляється, що Копанчук є сином народного депутата від "Слуги народу" Олени Копанчук. Про звільнення Дмитра повідомив секретар Львівської обласної організації партії "Слуга народу" Орест Сивенький.

Відповідь журналістам від партії СН Fullscreen
Відповідь журналістам від партії СН
Фото: NGL.media

Видання пише, що в Рудківській міській раді також підтвердили факт отримання заяви від Дмитра Копанчука про те, що він хоче скласти повноваження. Цю заяву хочуть розглянути 7 вересня на наступному засіданні депутатів.

За словами журналістів, документ Копанчука був відправлений "Новою поштою". Однак відправником вказано не самого 22-річного депутата, а помічника адвоката в хмельницькому АТ "Копанчук і партнери" Артема Костюченка. Співзасновником цього агентства є батько Дмитра — Володимир Копанчук.

Костюченко підтвердив журналістам, що саме він надіслав заяву.

Також видання зазначило, що Дмитро Копанчук понад 7 місяців не відвідував будівлю міської ради міста Рудків. Як виявилося, він ще 1 січня виїхав з України. Він супроводжував свого батька, у якого встановлено II групу інвалідності. Примітно, що в лютому Володимир Копанчук повернувся в Україну, але вже без сина.

Видання зазначило, що народний депутат Олена Копанчук не прокоментувала виїзд сина за кордон.

Олена Копанчук, фото Fullscreen
Олена Копанчук

Нагадаємо, що 9 серпня поліція Закарпатської області повідомила, що підозрюваний у корупції мер Рахова Віктор Медвідь втік з України. Він виписав собі офіційну поїздку в Румунію на три дні. Поїхав ще в червні, але досі не повернувся.