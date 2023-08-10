Депутат міськради на Львівщині та син нардепки від СН виїхав з України і склав повноваження

Дмитра Копанчука обрали до Рудківської міської ради від партії "Слуга народу". За інформацією журналістів, депутат покинув Україну ще в січні 2023 року під приводом супроводу батька з інвалідністю, однак той наступного місяця повернувся в країну.

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22-річний депутат місцевої міської ради населеного пункту Рудки у Львівській області Дмитро Копанчук виїхав із країни і склав повноваження. Про це пише видання NGL.media.

Повідомляється, що Копанчук є сином народного депутата від "Слуги народу" Олени Копанчук. Про звільнення Дмитра повідомив секретар Львівської обласної організації партії "Слуга народу" Орест Сивенький.

Відповідь журналістам від партії СН Фото: NGL.media

Видання пише, що в Рудківській міській раді також підтвердили факт отримання заяви від Дмитра Копанчука про те, що він хоче скласти повноваження. Цю заяву хочуть розглянути 7 вересня на наступному засіданні депутатів.

За словами журналістів, документ Копанчука був відправлений "Новою поштою". Однак відправником вказано не самого 22-річного депутата, а помічника адвоката в хмельницькому АТ "Копанчук і партнери" Артема Костюченка. Співзасновником цього агентства є батько Дмитра — Володимир Копанчук.

Костюченко підтвердив журналістам, що саме він надіслав заяву.

Також видання зазначило, що Дмитро Копанчук понад 7 місяців не відвідував будівлю міської ради міста Рудків. Як виявилося, він ще 1 січня виїхав з України. Він супроводжував свого батька, у якого встановлено II групу інвалідності. Примітно, що в лютому Володимир Копанчук повернувся в Україну, але вже без сина.

Видання зазначило, що народний депутат Олена Копанчук не прокоментувала виїзд сина за кордон.

Олена Копанчук

Нагадаємо, що 9 серпня поліція Закарпатської області повідомила, що підозрюваний у корупції мер Рахова Віктор Медвідь втік з України. Він виписав собі офіційну поїздку в Румунію на три дні. Поїхав ще в червні, але досі не повернувся.