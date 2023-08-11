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Политика Перестановки в Кабмине, ОП и госорганах

Шестая замена за три года: руководство БЭБ уволили, — нардеп

Эдуард Федоров, Федоров, БЭБ, начальник БЭБ
Фото: Из открытых источников | Эдуард Федоров, возможно, уже бывший начальник БЭБ

По словам Ярослава Железняка, временно исполняющим обязанности директора ведомства назначили Андрея Пащука, который ранее занимал должность замглавы бюро.

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Руководство Бюро экономической безопасности уволили. Об этом 11 августа в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от фракции партии "Голос" Ярослав Железняк со ссылкой на свои источники.

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"Временно исполняющий обязанности — Пащук Андрей. Конечно, без конкурса и все такое. Это уже 6-я смена руководства ГФС(которое стало БЭБ) за последние 3 года", — сообщил Железняк.

Руководство БЭБ, БЭБ, Бюро экономической безопаности Fullscreen
Структура руководства БЭБ

Ранее ведомство возглавлял Эдуард Федоров, который также был в статусе исполняющего обязанности. Андрей Пащук, который занял кресло директора, ранее занимал должность замдиректора ведомства.

Отметим, что в Бюро экономической безопасности пока никак не комментировали слухи о кадровых перестановках.

Напомним, 11 августа стало известно, что в ходе заседания СНБО президент Украины Владимир Зеленский поручил главкому ВСУ Валерию Залужному уволить глав всех областных ТЦК и поставить на их место военнослужащих, которые получили ранения на фронте.

Ранее, 5 августа, президент Зеленский анонсировал кадровые "чистки" и намекнул на борьбу с коррупционерами в государственных органах.