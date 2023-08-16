Контрнаступление еще не достигло своей кульминации: эксперт рассказал, когда надо ждать результатов

Военно-политическое руководство Украины имеет планы, как максимально результативно закончить военную кампанию в этом году.

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Бывший генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны в Офисе президента Украины Иван Апаршин в комментарии Фокусу рассказал, что не стоит обращать внимание на критику американских журналистов относительно результатов контрнаступления. Подобные призывы не являются официальными позициями власти.

"Если честно, то не вижу смысла комментировать заявления журналистов или аналитиков, ведь они не являются официальной позицией Белого дома. Если это будут официальные заявления, тогда можно говорить, что нам дают возможность еще на одну попытку. Пока этого мы не слышим. Контрнаступление не прошло еще до своей кульминации, впереди еще минимум два месяца, поэтому давайте подождем. Военно-политическое руководство Украины имеет планы, как максимально результативно закончить военную кампанию в этом году. Украина не имеет такой крепкой экономики, чтобы перекладывать войну на последующие годы", — говорит он Фокусу.

Апаршин обращает внимание на визит в Киев начальника Штаба обороны Великобритании, адмирала Тони Радакина.

Больше читайте в материале Фокуса"Война в 2024-м. Почему на Западе начинают готовить планы для Украины на следующий год"