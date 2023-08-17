"Ни одна должность не является вечной": Кулеба оценил вероятность увольнения (видео)

Украинский дипломат назвал причины для своего увольнения из МИДа. По его словам, должность он покинет, если его попросит президент.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба спокойно воспринимает перспективу относительно вероятного увольнения с должности. Об этом он сообщил в эфире "Сніданку з 1+1".

Министр напомнил, что ведомство ему пришлось возглавить в марте 2020-го. Впервые "уволили" его в октябре.

"Я работаю, ни одна должность не является вечной", — объясни он.

Кулеба рассказал, что уже объяснял, при каких обстоятельствах уйдет с должности. По его словам, это произойдет, когда президент сам попросит его уйти. Еще одной весомой причиной может стать принципиальные противоречия с внешней политикой и он не посчитает возможным с этим мириться, поскольку произойдет определенное влияние и на работу.

Дипломат прокомментировал и заявления отдельных политиков и публикации в прессе о необходимости переговоров с РФ. По его мнению, победы Украины выплывут на такие месседжи.

"Чем больше мы побеждаем, тем больше забиваем эти голоса в углы", — высказался Кулеба.

Напомним, 12 августа Дмитрий Кулеба предупредил украинцев о сложной осени. По словам министра, Украина сделает все в рамках международного права и уголовного законодательства, чтобы защитить свои интересы. Также он добавил, что именно на осень запланировано большое количество международных саммитов, на которых Киев нуждается в "количественном и качественном присутствии всего мира, а не только традиционных друзей из Европы и Северной Америки".

Руководитель МИД 5 августа призвал вооружить Украину истребителями F-16. Он заявил, что Россия не остановится, пока ее не остановят. Дипломат потребовал от западных партнеров реализовать украинскую формулу мира и продолжить вооружение страны.