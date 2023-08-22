Ревизия возможностей. Какое вооружение может предложить и получить Украина уже этой осенью

Впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украине состоится международный форум оборонных индустрий. Он должен стать ревизией существующих договоренностей с западными партнерами и поиском новых точек интересов. Фокус разбирался, на какие форматы сотрудничества нужно рассчитывать Украине и что она может показать западным партнерам.

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Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в Украине Форума оборонных индустрий. Мероприятие должно состояться осенью этого года. По словам президента, это должно быть масштабное событие, которое пройдет на государственном уровне.

"Мир может быть объединен еще и таким форматом сотрудничества. Форум планируем как первую фиксацию достижений нашего оборонно-промышленного комплекса. Продемонстрировать то, что мы уже умеем. Рассмотреть то, что мы можем добавить к нашим возможностям в частности, создание новых производств в Украине", — отметил Зеленский во время своего обращения.

Президент Зеленский анонсировал проведение в Украине форума оборонных индустрий осенью 2023 года Фото: president.gov.ua

По словам министра стратегической промышленности Александра Камышина, это мероприятие для международных компаний это уникальная возможность производить, тестировать на поле боя, дорабатывать и модернизировать свои изделия в одной стране.

"Поделимся своими наработками, покажем партнерам перспективы запуска производства в Украине", – написал в своем Телеграмме Камышин.

Давно забытый формат

Пока не разглашается информация о формате и вероятных участниках мероприятия. Известно, что в одном месте планируют собрать передовых мировых производителей вооружения и украинских оружейников.

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь вспоминает, что похожие мероприятия проводили в 2008 году, но не на государственном уровне. Тогда удалось собрать около 50 мировых компаний по разным направлениям производства вооружений.

"Это были тематические панели, воркшопы с последующей проработкой в фокусных группах. В частности тогда проводились наработки по проектам корветов и модернизации вертолетов. Были практические наработки, но после прихода к власти Виктора Януковича все остановилось", — рассказывает он Фокусу.

Военный эксперт Михаил Жирохов утверждает, что Украина имеет опыт проведения подобных мероприятий. Пример тому выставка "Оружие и безопасность", которую ежегодно организовывал концерн "Укроборонпром".

"В то же время проводились негосударственные форумы с похожим названием. Там собирались военные специалисты, коммерческие производители вооружений и техники. Проводилась демонстрация образцов боеприпасов, беспилотников, бронетехники. В первую очередь, это были те производители, которые хотели попасть в государственные оборонные закупки", — вспоминает Фокусу эксперт.

Какое оружие может предложить Украина

С началом полномасштабного вторжения России все мероприятия такого характера прекратились. В первую очередь из-за необходимости обеспечения Сил обороны вооружением и техникой. С 2014 года украинские оружейники изготовили и представили достаточное количество новых образцов вооружений и техники. Сюда стоит упомянуть боевые бронемашины семейства "Казак" и "Новатор", самоходную артиллерийскую установку "Богдана", противокорабельный комплекс "Нептун" и ракету с аналогичным названием. Прекрасно себя зарекомендовали противотанковые комплексы "Стугна-П", составившие конкуренцию американским комплексам Javelin. Новые вызовы войны спровоцировали разработку новейших беспилотных систем, как воздушных, так и морских и сухопутных. Стоит уточнить, что сейчас все перспективные разработки и наработки не разглашаются. Причины понятны — безопасность производственных мощностей и мозговых центров. Именно поэтому, анонсированный Зеленским форум даст возможность ознакомиться с ситуацией в отрасли.

Отечественная разработка САУ "Богдана" хорошо зарекомендовала себя во время ведения боевых действий в Украине Фото: 57 ОМПБр

"Основная идея этого форума — увеличение возможностей украинской оборонной промышленности за счет кооперационных связей. Это создание новых образцов вооружений и ремонт и поддержка той техники, которую мы сейчас получаем от западных партнеров", — говорит Фокусу директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

По словам военного эксперта Александра Мусиенко, у нас есть предприятия, которые производят вооружение, готовы показать и запустить в серию. Есть достаточно перспективных образцов, которые необходимы для фронта и могут заинтересовать наших партнеров, но пока все является государственной тайной, о которой не говорят публично.

"Мы часто слышим призывы к нашим партнерам о необходимости предоставления военной помощи, но уже со временем мы услышим от них — что мы сами можем покрывать своими силами. Это мероприятие нужно, на нем появится возможность увидеть в каком состоянии наша оборонная индустрия, где есть общие точки соприкосновения и интересов с западными партнерами", — рассказывает он Фокусу.

Чего ждать от оборонного форума

По мнению Валерия Рябых, подобные мероприятия необходимы, судя по анонсу, для того, чтобы провести ревизию имеющихся возможностей и создать мостик с западными производителями для сотрудничества и кооперации на ближайшее будущее. Он напоминает, что Украина сейчас находится в процессе трансформации своего войска, в переходе от постсоветских образцов вооружения на западные.

"Сегодня мы единственные, кто использует постсоветские образцы вместе с современной западной техникой, что дает свои практические результаты. На примере артиллерийских систем, мы нашли возможность самим производить боеприпасы калибра 152 мм и находим, где их можно приобрести. Исходя из этого, мы можем в полной мере использовать ресурс советских систем.

Немецкая компания Rheinmetall готова открыть в Украине завод в течение 12 недель Фото: Shutterstock

Свое желание разместить в Украине производство уже выразил генеральный директор компании немецкой оборонной компании Rheinmetall Армин Паппергер. В интервью CNN он рассказал, компания откроет бронетанковый завод в Украине в течение 12 недель. Напомним, компания Rheinmetall, кроме другой номенклатуры производства, производит БМП Marder и танки Leopard.

19 августа шведский премьер-министр Ульф Кристерссон сообщил о подписании декларации о намерении относительно совместного производства и обслуживания шведских БМП CV-90 в Украине.

"Мы получаем много западной техники, которую бы хотели производить, например шведские боевые машины CV-90. Развитие сотрудничества с BAE Systems, что является производителем этих БМП даст возможность перспективы производства у нас. Мы имеем собственные компетенции, материально-технические наработки плюс опыт использования западной техники. Именно этот опыт имеет большую ценность, ведь дает возможность модернизации с учетом практических рекомендаций. Западная техника разрабатывалась для конфликтов высокой интенсивности, но не имела практического использования. Поэтому боевой опыт в Украине будет накладывать отпечаток на модернизацию этой самой техники для дальнейшей боеспособности и конкуренции на рынке вооружений", — говорит Рябых.

Украина может предложить совершенствовать и модернизировать постсоветскую технику, которой еще много на вооружении в разных странах Фото: Укроборонпром

Эксперт отмечает, что несмотря на заявления об угрозе потери отечественного ОПК, Украина должна интегрироваться в западные технологические процессы, поскольку переходит на стандарты НАТО в вооружении и обеспечении армии. При этом, существующая материально-техническая и конструкторская база по ремонту и модернизации постсоветских образцов вооружений, дает возможность продавать эти услуги другим странам.

"Украина может предложить совершенствовать и модернизировать постсоветскую технику, которой еще много на вооружении в разных странах. В первую очередь, учитывая боевой опыт и имея доступ к западным технологиям. Россия такие возможности потеряла, ведь больше не имеет доступа к западным технологиям, с помощью которых и проводила такие модернизации", — подчеркивает Рябых.

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