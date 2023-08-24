Финляндия изучит возможность производства бронемашин Pasi в Украине, - МИД

Для госкомпании Patria лицензионное соглашение с нашей страной, которая находится в состоянии войны, является сложным решением, но в Минобороны уверены, что варианты для сотрудничества есть.

Related video

Финляндия начинает изучать возможность производства финских бронемашин в Украине в ответ на просьбу президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на министра иностранных дел страны Элину Валтонен.

Издание отмечает, что на практике это предложение может означать лицензионное производство бронетехники финской оборонной фирмы Patria в нашей стране. Аналогичное соглашение у Patria есть с Польшей.

"Мы, конечно, будем изучать все возможности для поддержки Украины", — заявила Элина Валтонен и добавила, что сейчас важно развивать оборонно-промышленную кооперацию в Европе.

"Если смотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе, то мы в Европе заинтересованы в развитии оборонной промышленности, и мы в Финляндии, конечно, обладаем огромным опытом в этой области", — подчеркнула глава МИД.

Министр обороны Антти Хейккинен также заявил, что Украина проявила интерес к финским оружейным компаниям и выразил уверенность, что при наличии четкой политической воли возможности для сотрудничества существуют.

"Но мы должны помнить, что, когда мы говорим об изменениях в производственных системах, в зоне конфликта существует достаточно много проблем. Это то, что мы тщательно изучаем, в этом нет ничего нового", — отметил Антти Хейккинен.

Издание подчеркивает, что для государственной компании Patria соглашение о лицензионном производстве с Украиной является сложным решением, поскольку наша страна находится в состоянии войны. Самым быстрым способом для нас получить бронетехнику было бы, если бы страны, использующие ее, передали свои собственные запасы и сами заказали у компании больше.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо заявил, что наша страна заинтересована в оборонном сотрудничестве с Финляндией, а именно — в производстве бронемашин ХА-180, известных как Pasi.

Напомним, 23 августа Петтери Орпо также анонсировал уже 18-й пакет помощи Украине уже в ближайшее время, в котором будут боеприпасы и тяжелое вооружение.

1 августа министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью "РБК-Украина" выразила надежду, что Украина станет членом НАТО после победы в войне.