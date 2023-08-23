Тяжелое вооружение и боеприпасы: премьер Финляндии анонсировал новый пакет помощи Украине (видео)

Финляндия, как заявил руководитель Кабмина Петтери Орпо, является одним из крупнейших доноров Украины с учетом размера страны.

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Финляндия утвердит новый, уже 18-й, пакет помощи Украине уже в ближайшее время. Об этом сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве 23 августа.

Финский политик отметил, что уже его государство предоставило Украине 17 пакетов помощи. По его словам, 18-й пакет уже скоро поступит. Правительство должно утвердить его в конце недели.

По его словам, этот пакет по объему такой же как и предыдущие. Финляндия, как заявил Орпо, является одним из крупнейших доноров Украины с учетом размера страны.

"Там есть вещи, которые действительно необходимы: боеприпасы и тяжелое вооружение", — прокомментировал руководитель финского правительства.

Орпо также сравнил нынешнюю войну против Украины с зимней войной Финляндии. Успех в противостоянии, которое длилось в период с 30 ноября 1939 года до 13 марта 1940 года, позволила стране сохранить независимость и не попасть под влияние Советского Союза.

"Финляндия воевала, так же как сейчас воюет Украина", — отметил финский премьер.

Зеленский поблагодарил Финляндию за уже оказанную помощь и сказал, что новый пакет помощи будет действительно очень необходимым для украинской армии. Украинский лидер отметил, что такая поддержка является очень важной.

Напомним, в июле издание Reuters сообщило, что Финляндия создает условия для переброски техники НАТО к границам РФ. По словам экспертов, доступ к территории Финляндии дает Альянсу новые возможности для наблюдения, а также для сдерживания Российской Федерации.