Важке озброєння та боєприпаси: прем'єр Фінляндії анонсував новий пакет допомоги Україні (відео)

Фінляндія, як заявив керівник Кабміну Петтері Орпо, є одним із найбільших донорів України з урахуванням розміру країни.

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Фінляндія затвердить новий, вже 18-й, пакет допомоги Україні вже найближчим часом. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Петтері Орпо на пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві 23 серпня.

Фінський політик зазначив, що вже його держава надала Україні 17 пакетів допомоги. За його словами, 18-й пакет вже скоро надійде. Уряд має затвердити його наприкінці тижня.

За його словами, цей пакет за обсягом такий же як й попередні. Фінляндія, як заявив Орпо, є одним з найбільших донорів України з урахуванням розміру країни.

"Там є речі, які дійсно необхідні: боєприпаси та важке озброєння", – прокоментував керівник фінського уряду.

Орпо також порівняв теперішню війну проти України із зимовою війною Фінляндії. Успіх у протистоянні, яке тривало у період від 30 листопада 1939 року до 13 березня 1940 року, дозволила країні зберегти незалежність та не потрапити під вплив Радянського Союзу.

"Фінляндія воювала, так само як зараз воює Україна", — зазначив фінський прем’єр.

Зеленський подякував Фінляндії за вже надану допомогу і сказав, що новий пакет допомоги буде дійсно дуже необхідним для українського війська. Український лідер наголосив на тому, що така підтримка є дуже важливою.

Нагадаємо, у липні видання Reuters повідомило, що Фінляндія створює умови для перекидання техніки НАТО до кордонів РФ. За словами експертів, доступ до території Фінляндії дає Альянсу нові можливості для спостереження, а також для стримування Російської Федерації.