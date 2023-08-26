"Это традиционная игра": тайное соглашение США с Ираном ударит по России, – Bloomberg

Экономические интересы Вашингтона и Тегерана совпадают, когда речь идет об увеличении количества баррелей нефти на рынке.

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США и Иран, вероятно, заключили неформальную договоренность о потоках нефти. Об этом пишет Bloomberg 25 августа.

Сообщается, что месяцы тайных переговоров между Вашингтоном и Тегераном привели к успехам в обмене пленными, разблокированию замороженных активов, а также к заключению сделки, которая поможет держать цены на нефть под контролем.

Официальные американские лица сообщили, что постепенно ослабили некоторые санкции в отношении продажи иранской нефти. Таким образом Иран смог нарастить добычу до самого высокого уровня с момента введения запрета, а также увеличить экспорт нефти в Китай.

По данным Международного энергетического агентства в Париже, добыча нефти в Иране выросла до 3 миллионов баррелей в день. По словам руководителя отдела глобальной сырьевой стратегии RBC Capital Markets LLC в Нью-Йорке Хелимы Крофт, экономические интересы США и Ирана совпадают, когда речь идет об увеличении количества баррелей на рынке.

"Это традиционная игра в энергетической дипломатии: заключать сделки, чтобы получить дополнительные баррели", — отметила Крофт.

Как отмечают журналисты, Китай скупает у Ирана нефть для пополнения своих стратегических резервов. Таким образом Тегеран составляет конкуренцию Москве, которая не имеет возможности сбывать свою нефть в Европе из-за санкций.

Иран также может конкурировать с Россией за так называемый "теневой флот" старых танкеров, которые нужны двум странам для осуществления международных перевозок.

Напомним, что по данным Financial Times от 16 августа, США призывают Иран прекратить продажу России военных беспилотников и запасных деталей для них, обещая взамен ослабить санкционное давление.

По информации Reuters от 16 июня, США и Иран ведут переговоры по нескольким направлениям. Вашингтон хочет, чтобы Тегеран предпринял несколько шагов, в частности прекратил поддерживать Россию в войне против Украины.