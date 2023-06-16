"Называйте это как хотите": США ведут переговоры с Ираном по ряду вопросов, – СМИ

По словам представителя Госдепа США Мэтта Миллера, Вашингтон хочет, чтобы Тегеран предпринял несколько шагов, в частности прекратил поддерживать Россию в войне против Украины.

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Соединенные Штаты Америки и Иран ведут переговоры по нескольким направлениям. Об этом пишет Reuters 16 июня со ссылкой на иранских и западных официальных лиц.

Сообщается, что Вашингтон рассчитывает восстановить часть ограничений в отношении Тегерана, чтобы не дать ему получить ядерное оружие, которое может быть угрозой для Израиля и стать причиной региональной гонки вооружений.

Как отмечают журналисты, готовность к возобновлению диалога указывает на возросшее "чувство безотлагательности" в странах Запада касательно иранской ядерной программы.

Представитель Госдепа США Мэтт Миллер отрицает заключение какой-либо сделки с Ираном. При этом он признал, что в Вашингтоне хотят, чтобы Тегеран свернул свою ядерную программу, освободил задержанных американцев, а также прекратил поддерживать Россию в ее военной агрессии против Украины.

"Называйте это как хотите, будь то временная сделка, промежуточная сделка или взаимопонимание — обе стороны хотят предотвратить дальнейшую эскалацию", — сказал иранский чиновник.

Он также отметил, что приоритетами являются вопросы обмена заключенными и разблокирования части замороженных иранских активов. Дальнейшими шагами может стать отмена американских санкций в отношении экспорта иранской нефти в обмен на прекращение 60-процентного обогащения урана.

"Я бы назвал это договоренностью об охлаждении", — сказал журналистам один из западных чиновников.

Напомним, что 15 июня Израиль выразил протест российскому правительству из-за укрепления военного сотрудничества России и Ирана во время большой войны в Украине. Биньямин Нетаньяху выразил обеспокоенность тем, что Москва может поставить Тегерану передовые системы вооружения.

Мы также писали о том, что 5 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон принимает все возможные меры, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия и усиление дестабилизации региона.