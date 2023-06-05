"Помогает РФ убивать украинцев": США пообещали, что Иран никогда не получит ядерное оружие

Вашингтон готов использовать дипломатический путь в сочетании с экономическим давлением и сдерживанием для того, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия.

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Соединенные Штаты Америки принимают все возможные меры, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия и усиление дестабилизации региона. Об этом в понедельник на мероприятии, организованном Американо-израильским комитетом по связям с общественностью (AIPAC), заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает "Европейская правда".

Блинкен заявил, что США твердо обязаны защищать Израиль и не сомневаются в этом. Он также отметил, что иранский режим постоянно угрожает уничтожением Израиля и представляет угрозу безопасности всему региону Ближнего Востока.

"Он (Иран – ред.) экспортирует свою агрессию по всему региону и даже за его пределами, в частности путем предоставления российской армии дронов, которые та использует для убийства гражданских и разрушения инфраструктуры в Украине. Зато Россия предоставляет Ирану высокотехнологичное вооружение", — отметил госсекретарь США.

Он подчеркнул, что в этой связи "Иран не имеет и не будет иметь доступа к ядерному оружию", и США готовы использовать дипломатический путь в сочетании с экономическим давлением и сдерживанием для достижения этой цели.

"Если же Иран отвергает путь дипломатии, то, как неоднократно давал понять президент Байден, рассматриваются все варианты, чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие", – подчеркнул глава американской дипломатии.

В рамках соглашения 2015 года, от которого президент США Дональд Трамп отказался в 2018 году, Иран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на снятие экономических санкций. Однако, после введения США новых санкций, Иран возобновил некоторые ранее запрещенные ядерные деятельности, что вызвало опасения США, Европы и Израиля относительно возможных ядерных амбиций Ирана. В то же время, Иран отрицает наличие таких амбиций.

Напомним, 5 июня в британской разведке заявили, что РФ в течение мая запустила более 300 иранских дронов камикадзе Shahed.

2 июня СМИ писали, что Иран представил самолет Simorgh, являющийся украденной копией украинского самолета Ан-140.