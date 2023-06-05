"Допомагає РФ вбивати українців": США пообіцяли, що Іран ніколи не отримає ядерної зброї

Вашингтон готовий використати дипломатичний шлях у поєднанні з економічним тиском та стримуванням для того, щоб не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

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Сполучені Штати Америки вживають усіх можливих заходів, щоб запобігти отриманню Іраном ядерної зброї та посиленню дестабілізації регіону. Про це у понеділок на заході, організованому Американо-ізраїльським комітетом зі зв'язків із громадськістю (AIPAC), заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає "Європейська правда".

Блінкен заявив, що США зобов'язані захищати Ізраїль і не сумніваються в цьому. Він також зазначив, що іранський режим постійно загрожує знищенням Ізраїлю та загрожує безпеці всьому регіону Близького Сходу.

"Він (Іран – ред.) експортує свою агресію по всьому регіону і навіть за його межами, зокрема шляхом надання російській армії дронів, які вона використовує для вбивства цивільних та руйнування інфраструктури в Україні. Натомість Росія надає Ірану високотехнологічне озброєння", — зазначив держсекретар США.

Він підкреслив, що у зв'язку з цим "Іран не має і не матиме доступу до ядерної зброї", і США готові використати дипломатичний шлях у поєднанні з економічним тиском і стримуванням для досягнення цієї мети.

"Якщо ж Іран відкидає шлях дипломатії, то, як неодноразово давав зрозуміти президент Байден, розглядаються всі варіанти, щоб гарантувати, що Іран не отримає ядерної зброї", — наголосив глава американської дипломатії.

У межах угоди 2015 року, від якої президент США Дональд Трамп відмовився у 2018 році, Іран погодився обмежити свою ядерну програму в обмін на зняття економічних санкцій. Однак після введення США нових санкцій Іран відновив деякі раніше заборонені ядерні діяльності, що викликало побоювання США, Європи та Ізраїлю щодо можливих ядерних амбіцій Ірану. У той же час Іран заперечує наявність таких амбіцій.

Нагадаємо, 5 червня у британській розвідці заявили, що РФ протягом травня запустила понад 300 іранських дронів камікадзе Shahed.

2 червня ЗМІ писали, що Іран представив літак Simorgh, який є вкраденою копією українського літака Ан-140.