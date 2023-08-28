Переход на F-16 может произойти не ранее 2025-2026 годов, — эксперты

Только подготовки украинских летчиков мало для перехода Украины на американские истребители F-16.

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В Украине нет достаточного количества подготовленных пилотов для американских истребителей F-16, а вопрос инженерно-технического обслуживания вообще не решен. Об этом рассказали опрошенные Фокусом эксперты.

Военный эксперт Олег Стариков отмечает, что кроме подготовки летчиков, есть еще целый ряд задач, о которых почему-то стараются не говорить — это подготовка обслуживающего персонала на аэродромной инфраструктуре. Нужно обучать не только летчиков, но и инженерно-технический персонал, который будет обслуживать эти самолеты. Для понимания, срок подготовки пилотов — четыре года, инженеров — пять, а техников — три. Даже если в чем-то можно упустить, то необходимо перевести на украинский язык множество инструкций и документации.

Сюда нужно добавить аэродромное обеспечение, для F-16 нужно идеальное состояние взлетно-посадочных полос и их чистоту. Для последнего используют специальную технику. Остается открытым вопрос топливозаправщиков, ведь наши не подходят не только по своим интерфейсам. Стоит вспомнить о связистах и оружейниках, которые будут чинить ракеты и авиабомбы. Весь этот комплекс нужно внедрять в систему боевого управления, а уже потом в такую же систему ВСУ.

По оценке военного эксперта Михаила Жирохова, подготовка достаточного количества летчиков может закончить не раньше 2025-2026 года, именно тогда F-16 можно будет назвать оружием победы.

"У нас просто нет достаточного количества пилотов. Базовая подготовка существенно отличается от советских самолетов. Разве что, кто-то из ветеранов американских ВВС вдруг не вспомнит о своих давних украинских корнях", — отмечает Фокусу Жирохов.

Больше читайте в материале Фокуса"Крылья победы. Станут ли F-16 тем оружием, которое переломит ход войны в Украине".