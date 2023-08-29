Зеленский уволил главу СБУ в Закарпатской области: что о нем известно (фото)

По словам журналистов, ранее Евгений Викторович Борзилов возглавлял управление СБУ в Полтавской области.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу СБУ Закарпатской области Евгения Борзилова. Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

"Уволить БОРЗИЛОВА Евгения Викторовича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области", — сказано в указе под номером №548/2023.

Причина увольнения не указана.

Указ президента Украины об увольнении Борзилова Фото: Офис президента

Кто такой Евгений Борзилов

Как сообщает сайт "Закарпаття онлайн", ранее Борзилов возглавлял управление СБУ в Полтавской области. Его жена Наталья в то время работала главным специалистом в Департаменте обеспечения работы Министерства аграрной политики и жила в служебной квартире. Отец Евгения Борзилова Виктор родился на территории теперешней Волгоградской области России. Он военный, был контрразведчиком в полтавском отделе в/ч 34105.

Евгений Борзилов Фото: Закарпаття онлайн

Также сообщалось, что экс-глава СБУ Баканов открыл ФЛП и стал риэлтором. По данным журналистов, бывший руководитель спецслужбы также имеет право заниматься научной и технической деятельностью, специализироваться в коммерческом консалтинге, рекламе, исследованиях общественного мнения и прочем.