Зеленський звільнив голову СБУ у Закарпатській області: що про нього відомо (фото)

За словами журналістів, раніше Євген Вікторович Борзілов очолював управління СБУ в Полтавській області.

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Президент України Володимир Зеленський звільнив голову СБУ Закарпатської області Євгена Борзілова. Відповідний указ з'явився на сайті глави держави.

"Звільнити БОРЗИЛОВА Євгена Вікторовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Закарпатській області", — ідеться в указі під номером №548/2023.

Причину звільнення не вказано.

Указ президента України про звільнення Борзілова Фото: Офіс президента

Хто такий Євген Борзілов

Як повідомляє сайт "Закарпаття онлайн", раніше Борзілов очолював управління СБУ в Полтавській області. Його дружина Наталя на той час працювала головним спеціалістом у Департаменті забезпечення роботи Міністерства аграрної політики і мешкала у службовій квартирі. Батько Євгена Борзілова Віктор народився на території теперішньої Волгоградської області Росії. Він військовий, був контррозвідником у полтавському відділі в/ч 34105.

Євген Борзілов Фото: Закарпаття онлайн

Також повідомлялося, що ексглава СБУ Баканов відкрив ФОП і став ріелтором. За даними журналістів, колишній керівник спецслужби також має право займатися науковою і технічною діяльністю, спеціалізуватися на комерційному консалтингу, рекламі, дослідженнях громадської думки тощо.