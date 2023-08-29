Екс-голова СБУ Баканов відкрив ФОП і став ріелтором: здаватиме нерухомість, — ЗМІ

За даними журналістів, колишній керівник спецслужби також має право займатися науковою і технічною діяльністю, спеціалізуватися в комерційному консалтингу, рекламі, дослідженнях громадської думки тощо.

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Колишній керівник СБУ Іван Баканов у квітні цього року відкрив ФОП. Сфера комерційної діяльності тепер уже підприємця, а не очільника спецслужби, — надання в оренду та експлуатацію власної або орендованої нерухомості. Про це йдеться в розслідуванні Hromadske.

Ба більше, Баканов може займатися науковою і технічною діяльністю, спеціалізуватися в комерційному консалтингу, рекламі, соцдослідженнях, бухгалтерському обліку та аудиті.

На довершення всього, у колишнього керівника силового відомства є можливість надавати і правові послуги — 27 червня Баканов отримав адвокатське свідоцтво (№ 4224).

За відомостями журналістів, після звільнення з посади керівника СБУ влітку 2022 року Баканов наразі мешкає в передмісті Києва, а у вільний від роботи час грає у футбол — у спорткомплексі "Динамо".

Автори публікації намагалися отримати коментар, але на телефонні дзвінки та повідомлення він не відповів.

З посади керівника СБУ Баканова звільнили влітку 2022 року. Підставою послужила 47 стаття дисциплінарного статуту (невиконання або неналежне виконання службових обов'язків, що спричинило жертви чи інші тяжкі наслідки).

Тим часом у березні 2023 року в ДБР говорили ЗМІ, що в них немає жодного розслідування, у яких би фігурував колишній голова СБУ, при цьому результати внутрішньої перевірки його діяльності засекретили.

За словами Сергія Рахманіна, депутата, який представляє комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Івана Баканова двічі запрошували на засідання комітету — до і під час звільнення.

"Він не спромігся відвідати нас і відповісти на наші запитання в будь-якій формі", — прокоментував ситуацію, що склалася, Рахманін.

Нагадаємо, що в публікації BBC від 14 червня цього року зазначається, що головком Залужний не дозволив Баканову підривати мости в Києві на початку повномасштабного російського вторгнення.

Також 19 липня повідомлялося про те, як ексголова СБУ Іван Баканов відреагував на своє звільнення.