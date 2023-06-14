Залужний не дозволив Баканову підірвати мости у Києві на початку вторгнення РФ, — BBC

За даними журналістів, 26 лютого ексочільник СБУ звернувся до головнокомандувача ЗСУ з пропозицією підривати мости, щоб зупинити просування ворога.

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Під час початку повномасштабної війни Росії головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний ухвалив рішення не підривати мости в Києві, попри пропозиції зупинити прогрес російських сил. Про це 14 червня повідомляє ВВС Україна.

На третій день вторгнення Росії, 26 лютого 2022 року, стало очевидним, що план росіян щодо "захоплення Києва за три дні" провалився. Хоча російським військам не вдалося висадити десант із військовою технікою в Гостомелі, вони оточили Чернігів і стрімко просувалися Сумщиною, що призвело їх до можливості вийти на лівобережні передмістя Києва.

Публічно влада закликала українців не панікувати, але всередині уряду виникла активна дискусія щодо можливості вибуху всіх мостів у Києві. Така дія могла б затримати російську армію перед природною перешкодою — річкою Дніпро, і завадити їй досягти урядового кварталу.

Водночас один із високопосадовців зв'язався з тодішнім головою СБУ Іваном Бакановим і зажадав, щоб він наказав своїм спецпризначенцям підірвати мости й відрізати лівий берег Дніпра від правого.

Ситуація була складною. Баканов зв'язався з головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним, який, вислухавши його, відповів: "Підривати мости? У жодному разі! Це буде зрадою стосовно тих, хто залишився на лівому березі Дніпра — як військовим, так і цивільним".

Нагадаємо, у цьому ж матеріалі BBC повідомляло, що ім'я головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного почали вимовляти вголос у стінах Військової академії російського Генштабу РФ, після того, як він зізнався, що читав усі роботи начальника російського відомства Валерія Герасимова.

Нагадаємо також, у травні поточного року в російському інформаційному середовищі з'явилися фейкові повідомлення про передбачувану загибель головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ Олександра Сирського та інших військових. Проте Міноборони України спростували ці чутки, заявивши, що з головнокомандувачем ЗСУ нічого не сталося.