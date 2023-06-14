Завоював повагу ворогів: у Військовій академії Генштабу РФ почали вивчати Залужного, — ВВС

За інформацією журналістів, раніше ім'я Головнокомандувача ЗСУ було заборонено згадувати у стінах академії. Своєю повагою до ворога Залужний змінив ставлення до себе.

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Прізвище та ім'я Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного почали вимовляти вголос у стінах Військової академії російського Генштабу після того, як він зізнався, що читав усі праці начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Про це у середу, 14 червня, повідомляє видання ВВС.

Ще у вересні 2022 року в інтерв'ю для журналу Time, Залужний розповів, що поважає російську школу військової науки.

"Я виріс на російській військовій доктрині і досі вважаю, що вся військова наука знаходиться в Росії. Я навчався у Герасимова. Я читав усе, що він колись написав… Він розумна людина, і мої очікування від нього були величезні", – розповів виданню Головнокомандувач ЗСУ.

За інформацією співрозмовника ВВС з провідного військового вузу РФ, раніше ім'я Залужного в академії було порівняно з чимось на кшталт персонажа книг Джоан Роулінг про Гаррі Поттера лорда Воландеморта (злий чарівник, чиє ім'я "не можна називати" — ред.), проте після виходу інтерв'ю для Тime про Залужного заговорили не лише в дискусіях між викладачами російського учбового закладу, а й стали згадувати його в навчальному процесі.

"Я думаю, ви розумієте, що похвала від ворога цінніша, ніж від друга, а "поважають навіть вороги" — це справжнє визнання, адже самі себе ми хвалимо і так", — додав співрозмовник видання.

Також журналісти зазначають, що Головнокомандувача ЗСУ хвалять і російські військові в полях.

"Поки наше Міноборони медальки собі в Сирії вішало, х**ли створили собі армію. Залужний воює, звичайно, краще, ніж Герасимов та Шойгу, хоча це й не складно", — сказав російській службі ВВС один з командирів середньої ланки ПВК Вагнер, який служить під Бахмутом.

Нагадаємо, з початку травня в російському інформаційному просторі почали з'являтися фейки про нібито загибель головнокомандувача Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ Олександра Сирського та інших військових. У Міноборони України спростували чутки про те, що з Головнокомандувачем ЗСУ щось сталося.

25 травня Залужний вийшов на зв'язок, щоб нарешті розповісти "страшну" правду про себе та розвіяти чутки, які наплодила російська пропаганда. Відео з ним на своїй сторінці опублікував військовослужбовець Анатолій Штефан "Штірліц".