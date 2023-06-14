Залужный не позволил Баканову взорвать мосты в Киеве в начале вторжения РФ, — BBC

По данным журналистов, 26 февраля экс-глава СБУ обратился к главнокомандующему ВСУ с предложением взрывать мосты, чтобы остановить продвижение врага.

Related video

Во время начала полномасштабной войны России, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный принял решение не взрывать мосты в Киеве, несмотря на предложения остановить прогресс российских сил. Об этом 14 июня сообщает ВВС Украина.

На третий день вторжения России, 26 февраля 2022 года, стало очевидно, что план россиян по "захвату Киева за три дня" провалился. Хотя российским войскам не удалось высадить десант с военной техникой в Гостомеле, они окружили Чернигов и стремительно продвигались по Сумщине, что привело их к возможности выйти на левобережные пригороды Киева.

Публично власть призывала украинцев не паниковать, но внутри правительства возникла активная дискуссия о возможности взрыва всех мостов в Киеве. Такое действие могло бы задержать российскую армию перед естественным препятствием — рекой Днепр, и помешать ей достичь правительственного квартала.

В это же время один из высокопоставленных чиновников связался с тогдашним главой СБУ Иваном Бакановым и потребовал, чтобы он отдал приказ своим спецназовцам взорвать мосты и отрезать левый берег Днепра от правого.

Ситуация была сложной. Баканов связался с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным, который, выслушав его, ответил: "Взрывать мосты? Ни в коем случае! Это будет предательством по отношению к тем, кто остался на левом берегу Днепра — как военным, так и гражданским".

Напомним, в этом же материале BBC сообщало, что имя главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного начали произносить вслух в стенах Военной академии российского Генштаба РФ, после того, как он признался, что читал все труды начальника российского ведомства Валерия Герасимова.

Напомним также, в мае текущего года в российской информационной среде появились фейковые сообщения о предполагаемой гибели главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского и других военных. Однако Минобороны Украины опровергли эти слухи, заявив, что с главнокомандующим ВСУ ничего не произошло.