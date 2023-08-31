За пьянство на работе: Зеленский уволил главу РВА Ивано-Франковской области

В указе президента говорится, что Александр Ярощук пункту 7 части первой статье 40 Кодекса законов о труде Украины. Пункт подразумевает увольнение за явку на рабочее место в состоянии опьянения.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу райгосадминистрации Ивано-Франковской области Александра Ярощука. Соответствующий указ появился на сайте главы государства 31 августа.

Сообщается, что Ярощук был уволен согласно пункту 7 части первой статье 40 Кодекса законов о труде Украины.

"Уволить ЯРОЩУКА Александра Анатольевича с должности главы Ивано-Франковской районной государственной администрации Ивано-Франковской области согласно пункту 7 части первой 40 Кодекса законов о труде Украины", — говорится в указе Зеленского.

Зеленский уволил Ярощука Фото: Скриншот

Отметим, что согласно пункту 7 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины, трудовой договор до окончания срока действия может быть расторгнут работодателем в случаях появления на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения.

статья 40 Кодекса законов о труде Украины Фото: Скриншот

Напомним, что 29 августа Зеленский уволил главу СБУ в Закарпатской области. По словам журналистов, ранее Евгений Викторович Борзилов возглавлял управление СБУ в Полтавской области.

Также сообщалось, что экс-глава СБУ Баканов открыл ФЛП и стал риэлтором. По данным журналистов, бывший руководитель спецслужбы также имеет право заниматься научной и технической деятельностью, специализироваться в коммерческом консалтинге, рекламе, исследованиях общественного мнения и прочем.